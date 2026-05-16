Tres rituales para recibir la Luna Nueva en Tauro

La llegada de la Luna Nueva en Tauro marca uno de los momentos astrológicos más importantes del año. Este fenómeno ocurrirá este sábado 16 de mayo y, según la astrología, representa una etapa ideal para sembrar intenciones a largo plazo relacionadas con la estabilidad, la abundancia y el crecimiento interior.

Esta luna es considerada una de las posiciones más fuertes y armónicas dentro de la astrología porque combina la energía emocional del satélite con las características de este signo de tierra, asociado al placer, la seguridad material y la conexión con lo simple. Por eso, muchas personas aprovechan esta fecha para realizar rituales de manifestación, limpieza energética y conexión con sus deseos más profundos.

1. Plantar un jardín de los deseos

Uno de los rituales más recomendados para esta fecha consiste en conectar con la naturaleza a través de una planta o un pequeño jardín simbólico. La energía taurina está profundamente vinculada con la tierra, el crecimiento lento y la estabilidad, por lo que sembrar una planta representa metafóricamente el desarrollo de deseos y proyectos personales. Para realizar este ritual se recomienda:

Elegir una planta resistente.

Buscar un rincón del jardín, balcón o una maceta especial.

Plantar con intención consciente.

Regar mientras se visualizan metas y deseos.

Agregar cristales o piedras energéticas si se desea potenciar el ritual.

Este mes de mayo se recomienda realizar plantaciones nuevas en el jardín o balcón (imagen ilustrativa) (Foto: Pexels)

La idea es cuidar esa planta durante los próximos meses como símbolo del crecimiento de aquello que se quiere manifestar.

2. El ritual de los deseos y las creencias limitantes

La influencer especializada en astrología Luz Arcana (@luz.arcana) compartió en TikTok uno de los rituales más virales para esta Luna Nueva en Tauro. La propuesta busca trabajar tanto la abundancia económica como la autoestima. “Lo único que vas a necesitar es un papel o un cuaderno donde puedas escribir y una lapicera. Si tenés en tu casa y tenés ganas, también podés prenderte una velita para hacer que este momento tenga un poquito más de clima”, explicó.

Influencer explica uno de los rituales más fuertes para hacer en la Luna en Tauro

El primer paso consiste en escribir todas las creencias limitantes vinculadas al dinero, la abundancia y la autoestima. Por ejemplo:

“No merezco ganar más dinero”.

“Nunca me alcanza”.

“No puedo lograr estabilidad”.

Luego, en esa misma hoja o cuaderno, se deben anotar deseos e intenciones para los próximos seis meses, siempre redactados en presente y en afirmativo. Algunas frases posibles son:

“Tengo el trabajo que deseo”.

“Vivo con tranquilidad económica”.

“Disfruto de vínculos sanos”.

Finalmente, el ritual se cierra escribiendo agradecimientos por las cosas positivas que ya existen en la vida.

“Tengo salud”.

“Tengo amigos fieles y amorosos”.

“Estudio la carrera de mis sueños”.

La recomendación es guardar esa hoja o cuaderno y volver a leerlo dentro de seis meses para analizar qué cambios ocurrieron.

3. El ritual del dinero y la cartera

Otro de los rituales más populares para esta Luna Nueva tiene que ver con la energía económica y la relación simbólica con el dinero. La propuesta consiste en ordenar completamente la cartera, billetera o mochila. Según distintas corrientes espirituales y de Feng Shui, el dinero se relaciona con el orden, el cuidado y el respeto hacia aquello que representa abundancia. Por eso, para este ritual se recomienda:

Tirar recibos viejos y papeles innecesarios.

Limpiar la billetera.

Acomodar correctamente las tarjetas.

Doblar bien los billetes.

Evitar guardar objetos rotos o basura.

Ordenar la billetera, la cartera o los bolsos que se usan a diario es una forma eficaz de manifestar dinero alizadelgun

La intención detrás de este gesto es “hacer espacio” para nuevas oportunidades económicas y mejorar el vínculo emocional con el dinero.