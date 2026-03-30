Cuándo hay Luna llena en abril 2026 en la Argentina

Cada mes las personas esperan el día en el que la Luna se muestra en su máximo esplendor. En abril 2026, este evento que se verá desde la Argentina, si el tiempo lo permite, se denomina Luna llena Rosa por una curiosa coincidencia.

¿Cuándo es la Luna llena de abril, conocida como la "Luna rosa”"? iStock

Este astro pasa por distintas fases que se producen a partir del cambio de posición de este cuerpo celeste respecto a la Tierra y al Sol de forma mensual. Gira alrededor de nuestro planeta en aproximadamente 28 días y, con ese movimiento, se puede ver en su totalidad o de modo parcial según la sombra que pueda causar la Tierra sobre ella. Debido a la duración de este ciclo, normalmente no coincide con los días del almanaque, por lo que no siempre es fácil determinar cuándo ocurre cada fase.

Varias personas tienen en cuenta el plenilunio que se da una vez al mes porque se considera que puede tener efectos muy llamativos. Además, varios creen que este fenómeno astronómico impacta en la vida cotidiana y hasta en el ánimo de las personas. Por ejemplo, se considera que puede afectar en el resultado de un corte de pelo. También se tiene en cuenta su influencia para cuestiones astrológicas.

Cuándo hay Luna llena en abril 2026

Según detalla el sitio del Servicio Hidrográfico Nacional, la próxima Luna llena de 2026 se dará el miércoles 1° de abril. Por lo tanto, el cuarto mes del año contará en su primer día con la posibilidad de observar el satélite natural en su totalidad.

Al plenilunio de abril se lo llama Luna llena rosa porque en el hemisferio norte se lo vincula al color de las flores silvestres que crecen, principalmente en suelo estadounidense, durante esta época del año, que coincide con el comienzo de la primavera.

En los pueblos originarios de Norteamérica, que seguían el paso del tiempo por las fases del satélite natural, surgió la denominación Luna llena rosa porque hace referencia a la aparición de las flores llamadas phlox, que se caracterizan por su tonalidad rosada.

El martes 3 de marzo hay un eclipse lunar total, que coincide con la Luna llena (Foto: Freepik)

Todos los eclipses de 2026

Los fanáticos de la astronomía toman en cuenta qué fenómenos ocurren año a año para poder observarlos y maravillarse con el espectáculo natural. Uno de los más anticipados es el eclipse, que es cuando la luz procedente de un cuerpo celeste es bloqueada por otro.

Según el Servicio de Hidrografía Naval nacional (SHN), en 2026 habrá en total cuatro eclipses: dos lunares y dos solares. En el primer caso, es cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, por lo cual proyecta su sombra sobre el satélite natural. En el otro caso, se trata de un evento por el cual la Luna se ubica entre el Sol y la Tierra, por lo cual bloquea parcial o totalmente la luz solar directa hacia ciertas regiones del planeta.

¿Cuáles son los diferentes tipos de eclipses?

En el mes de febrero, se dio uno de estos eventos astronómicos que se pudo ver en el sur de la Argentina. Se trató de un eclipse solar anular, que es el resultado de cuando la Luna se posiciona entre el Sol y la Tierra, pero está lo suficientemente lejos en su órbita (cerca del apogeo). Por lo tanto, no logra cubrir completamente el disco solar y deja visible un “Anillo de Fuego” brillante alrededor del borde lunar. Sin embargo, no falta mucho tiempo para experimentar uno de estos fenómenos, aunque en este caso se trata del eclipse lunar total del martes 3 de marzo.

A continuación, este es el listado de todos los eclipses que ocurrirán en 2026 de acuerdo al SHN, con la fecha y horario exacto, además desde dónde se podrá ver: