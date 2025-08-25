Los mejores días para cortarse el pelo en septiembre en la Argentina, según el calendario lunar 2025

El calendario lunar es útil para determinar el mejor momento para hacer determinadas actividades, como puede ser el corte del pelo. Muchos creyentes de lo esotérico consideran que las fases lunares pueden afectar el resultado de una visita al peluquero y en el cuidado capilar. Es así que surge la duda sobre cuáles son los mejores días para cortarse el pelo en septiembre.

Se cree que los ciclos lunares influyen sobre el cuerpo humano, al igual que lo hace con las mareas o la fuerza gravitacional. No solo puede influenciar en el crecimiento del pelo, sino también en el cambio de color y el peinado. Observar la posición de la Luna puede ayudar en su cuidado para asegurar su brillo y fortalecimiento, siempre teniendo en cuenta cuál es el resultado que se busca. A veces se trata de mantener el largo del pelo, mientras que otros quieren que perdure el corte el mayor tiempo posible.

Los mejores días para cortarse el pelo en septiembre

En ese sentido, al observar el calendario lunar se puede deducir los días en que se puede hacer algún cambio en la cabellera, según lo que busque cada persona:

Para fortalecer el cabello (cortes que mejoran la salud capilar y el volumen)

Miércoles 10 de septiembre

Jueves 11 de septiembre

Viernes 12 de septiembre

Miércoles 17 de septiembre

Jueves 18 de septiembre

Viernes 19 de septiembre

Sábado 20 de septiembre

Para que el cabello crezca más rápido (cortes que estimulan el crecimiento)

Domingo 21 de septiembre

Lunes 22 de septiembre

Martes 23 de septiembre

Viernes 26 de septiembre

Sábado 27 de septiembre

Domingo 28 de septiembre

Lunes 29 de septiembre

Martes 30 de septiembre

Para mantener el largo del pelo por más tiempo

¿En qué fase lunar hay que cortarse el pelo?

Las fases lunares y su efecto en el cuidado capilar (Unsplash/Arnold Rodrigues)

A la hora de cortarse el pelo, es útil observar por qué fase pasa la Luna. De esa forma, se puede planificar el cambio de look según los objetivos personales, ya que algunos esperan que la cabellera crezca rápido, mientras que otros preferirán que el corte dure más tiempo.

Si la Luna está en su cuarto creciente, esta favorecerá el crecimiento del pelo, lo que es ideal para aquellos que buscan tener una melena más larga. En tanto, se recomienda que se haga un corte durante la fase menguante del satélite natural si lo que desea es mantener el largo, como puede ocurrirle a las personas que quieren tener una cabellera corta. Eso es porque esta etapa ralentiza el crecimiento. En el caso de la Luna llena, esta se cree que puede potenciar el volumen de su melena, puesto que se relaciona con la regeneración y la potenciación del brillo.

El momento menos recomendable para realizar un cambio en el cabello es durante la Luna nueva. Según las creencias populares, cortarse el pelo en esta fase podría debilitar las fibras capilares, lo que puede dar a su caída.

La Luna y astrología: ¿qué hay que tener en cuenta?

También se puede tomar en cuenta la astrología para el corte del pelo

De acuerdo a la astrología, la posición de la Luna en determinados signos del Zodíaco también pueden influir en el resultado del corte. El satélite natural pasará primero por su fase llena en Piscis durante el domingo 7 de septiembre. En tanto, el cuarto menguante ocurrirá el domingo 14 y se ubicará en Géminis. Por su parte, la Luna nueva en Virgo se da el domingo 21 de septiembre. Por último, el noveno mes del año cierra con un cuarto menguante en el signo de Capricornio, que ocurrirá el lunes 29.

A continuación, lo que hay que tener en cuenta al cortarse el pelo según el signo por el que transita la Luna:

Luna en Piscis : el cabello bajo esta Luna en este signo de Agua suele estar más poroso, propenso al frizz y a perder forma. Conviene evitar cortes y tratamientos fuertes porque el resultado puede ser impredecible o poco duradero. Es mejor dejar descansar el pelo, hidratarlo y enfocarse en cuidados suaves. Esto se intensifica este mes porque coincide con un eclipse lunar total.

: el cabello bajo esta Luna en este signo de Agua suele estar más poroso, propenso al y a perder forma. Conviene evitar cortes y tratamientos fuertes porque el resultado puede ser impredecible o poco duradero. Es mejor dejar descansar el pelo, hidratarlo y enfocarse en cuidados suaves. Esto se intensifica este mes porque coincide con un eclipse lunar total. Luna en Géminis : tampoco se recomienda cortarse el pelo, salvo que el objetivo sea un look informal o experimental. Este es unes un signo de Aire, ligado al movimiento y a la dispersión. Los cortes en estos días suelen perder definición y el crecimiento se vuelve irregular. Lo ideal es apuntar a peinados ligeros, no para cambios importantes.

: tampoco se recomienda cortarse el pelo, salvo que el objetivo sea un informal o experimental. Este es unes un signo de Aire, ligado al movimiento y a la dispersión. Los cortes en estos días suelen perder definición y el crecimiento se vuelve irregular. Lo ideal es apuntar a peinados ligeros, no para cambios importantes. Luna en Virgo : este signo de Tierra aporta orden, precisión y prolijidad. Cortar el pelo con la Luna esta posición favorece estilos bien definidos y cuidados, que se ven sanos y limpios. Conviene aprovechar esta fase si se busca un corte prolijo y estructurado, especialmente cuando se combina con la Luna Nueva porque abre un ciclo de renovación.

: este signo de Tierra aporta orden, precisión y prolijidad. Cortar el pelo con la Luna esta posición favorece estilos bien definidos y cuidados, que se ven sanos y limpios. Conviene aprovechar esta fase si se busca un corte prolijo y estructurado, especialmente cuando se combina con la Luna Nueva porque abre un ciclo de renovación. Luna en Capricornio : al igual que la de Virgo, este signo otorga estructura, resistencia y firmeza. Cortar el pelo con la Luna en Capricornio fortalece la fibra capilar y favorece un crecimiento sólido y duradero. Se recomienda para quienes quieren que el cabello crezca más rápido, pero fuerte y con buena forma.