Temporada de Virgo: cómo aprovechar la energía del mes zodiacal según tu signo y tu ascendente

El Sol es la fuente vital del Zodíaco, y durante estos días estará transitando por Virgo, entre el 22 de agosto y el 22 de septiembre. Cuando el Sol recorre un signo, su energía determina la disponibilidad energética colectiva que todos podemos sintonizar. Para aprovechar esta temporada, es importante comprender qué significa Virgo en la astrología.

Virgo es el sexto signo, viene después de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer y Leo. En la secuencia zodiacal, cada signo representa un momento específico del ciclo anual. Mientras Aries nos invita a idear lanzamientos y Tauro a concretarlos, Géminis nos permite probar opciones y Cáncer tomar decisiones. Leo nos impulsa a expresarnos, y finalmente Virgo llega para organizar y perfeccionar cada paso dado.

Sol en Virgo: la nueva temporada comienza Foto: Canva

En la astrología, la energía virginiana se asocia con la organización, la eficiencia, la limpieza y la salud. Virgo se ocupa minuciosamente de que cada parte del sistema funcione correctamente. En ese sentido, esta temporada nos invita a depurar y mejorar nuestros métodos cotidianos, logrando un manejo más eficiente de nuestra energía vital. También nos propone honrar nuestros hábitos saludables, discriminar conscientemente qué nos sirve y qué ya no resulta útil. Por eso, más allá de “ser de Virgo” y tener o no en nuestra carta natal esta vibración, puede ser interesante conocer qué información trae para cada signo y ascendente esta propuesta del mes zodiacal y aprovecharla.

Aries

Para el Sol en Aries, la energía acompaña para enfocarse en el orden del hogar y resolver esas tareas postergadas. Es buen momento para hacer una limpieza profunda de pendientes y sentir la satisfacción de tachar elementos de la lista.

Para el ascendente en Aries sucede algo parecido: el Sol en Virgo activa la zona de la carta natal asociada a la rutina y así ilumina los patrones cotidianos, lo cual permite revisar si es necesario incorporar más momentos de pausa y recuperación, ajustar hábitos.

Tauro

Para el Sol en Tauro, la temporada de Virgo ayuda a valorar mucho el correcto manejo del tiempo.

Para el ascendente en Tauro, se ilumina la zona de la carta natal asociada a la identidad y esto puede venir bien para revisar qué cosas nutren verdaderamente el bienestar taurino: la actividad física, una buena comida, esos pequeños mimos cotidianos que hacen sentir alegría.

Géminis

Para el Sol en Géminis, esta temporada es muy afín a su energía mercurial, ya que tanto Géminis como Virgo son regidos por Mercurio, el planeta de la comunicación. Esta temporada funciona como un recordatorio de que también pueden ser organizados, que pueden poner el método al servicio de estructurar mejor sus buenas ideas.

Para el ascendente en Géminis, se ilumina la zona de la carta natal asociada al hogar. Es buen momento para precisar el orden cotidiano, para priorizar objetivos y no perder energía en cosas triviales.

Cáncer

Para el Sol en Cáncer, esta temporada sirve para perfeccionar la comunicación, para pensar táctica y estrategia emocional. Incluso la energía acompaña para tomar distancia de una situación y pensarla con mayor objetividad.

Para el ascendente en Cáncer, sucede algo parecido, se ilumina la zona de la carta natal asociada a la comunicación y es una gran oportunidad para pensar cómo analizamos, interpretamos (o sobreinterpretamos) la realidad.

Leo

Para el Sol en Leo, la temporada de Virgo pone en primer plano qué se valora y por qué. Puede funcionar como un despertar de que no todo lo que brilla es oro. Es un momento ideal para observar analíticamente lo que se siente, tanto en términos vinculares como laborales. Analizar ayudará a definir los próximos pasos.

Para el ascendente en Leo, también es una oportunidad para discriminar y descartar lo que no es útil, para optimizar los recursos y seleccionar con mejor criterio dónde se invierte la energía, qué se valora.

Qué es espera para esta temporada virginiana (Foto: Freepik)

Virgo

Para el Sol en Virgo, la temporada virginiana trae gran vitalidad, realza el talento innato de laboriosidad, clasificación, método y orden para optimizar al máximo el funcionamiento de las cosas. Aunque es importante tener cuidado de no caer en una faceta extremadamente crítica y severa; es decir, entender que no todo puede ser impecable y eficiente.

Para el ascendente en Virgo, es buen momento para hacer un detox mental: por ejemplo, recapitular y discriminar entre los temas que potencian la neurosis, volver a dar las cartas.

Libra

Para el Sol en Libra, es buen momento para conectar con lo emocional y el inconsciente psíquico. Si bien la temporada de Virgo trae energía racional, para el Sol en Libra toca trabajar el orden interno desde la reflexión, sin buscar explicaciones lógicas.

Para el ascendente en Libra sucede algo parecido, porque se ilumina la zona de la carta natal asociada a los finales y esto exhibe la importancia de entregarse a un orden mayor, misterioso e invisible.

Escorpio

Para el Sol en Escorpio, el Sol transitando Virgo habilita a procesar la gran información mental que se recibe, haciendo un ejercicio de discriminación para depurar y no sobrecargarse con temas ajenos.

Para el ascendente en Escorpio, se ilumina la zona de la carta natal asociada a lo colectivo y los proyectos grupales, y puede ser una buena oportunidad para fortalecer las alianzas y ajustar detalles para que las cosas crezcan gracias al trabajo en equipo.

Sagitario

Para el Sol en Sagitario, la temporada virginiana trae mucho trabajo y puede ir de la mano de una gran exigencia interna y/o externa. Por eso conviene conectar con la energía desde la confianza, encontrando un equilibrio entre lo que quieren lograr y cómo manejar el tiempo de manera inteligente, sin perderse en detalles menores.

Para el ascendente en Sagitario, se ilumina la zona de la carta natal asociada a la profesión y toca hacer un balance interno para ver si el año está orientado hacia donde se quiere ir, o si más bien es la inercia la que dirige el camino.

Comienza la temporada de Virgo

Capricornio

Para el Sol en Capricornio, esta temporada es afín por la energía terrenal y pragmática de Virgo. En ese sentido, es una buena oportunidad para revisar tanto el orden exterior como el orden interior, tomar decisiones y orientar mejor la energía en función de las metas propias, sin distracciones.

Para el ascendente en Capricornio, se ilumina la zona de la carta natal asociada al extranjero y la expansión. Puede ser que se esté atravesando un momento personal de crecimiento, tanto profesional como familiar. También puede ser buen momento para planificar a largo plazo un viaje, gestionar una alianza internacional laboral e incluso empezar a pensar en un cambio en el lugar geográfico que se habita.

Acuario

Para el Sol en Acuario, es un momento óptimo para emprender una purificación física. Como Virgo se asocia a la salud, para el Sol en Acuario puede ser una buena oportunidad para sintonizar la energía disponible con temas médicos que suelen resultar ajenos.

Para el ascendente en Acuario, se ilumina la zona de la carta natal asociada a la intimidad. El Sol allí lleva consciencia e ilumina la importancia de la autoobservación, punto primordial y necesario para clarificar ideas y sensaciones, para hacerse cargo de qué se siente.

Piscis

Para el Sol en Piscis esta temporada pone el foco en temas vinculares. Por un lado, se vuelve visible qué elementos de la dinámica vincular conviene recalibrar, cuáles son los puntos de encuentro y cuáles no.

Para el ascendente en Piscis sucede algo parecido porque Virgo es su eje complementario y se ilumina la zona de la carta natal asociada a la pareja. Es un momento ideal para dimensionar cómo funciona el vínculo, y entender que si hay algo que mejorar depende de ambas partes. Puede ayudar a armar planes nuevos y encontrar una rutina amorosa y divertida.