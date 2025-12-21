LA NACION

Horóscopo de Piscis de hoy: domingo 21 de diciembre de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del domingo 21 de diciembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Piscis

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Piscis de hoy: domingo 21 de diciembre de 2025
Horóscopo de Piscis de hoy: domingo 21 de diciembre de 2025

Será una jornada donde su confianza estará en declive, pero sepa que podrá superar muchas de las dificultades, ya que sus seres queridos lo ayudarán.

Fechas: 20 de Febrero al 20 de Marzo

Qué le espera a Piscis el domingo 21 de diciembre

Amor: No cree conflictos con su alma gemela. Deje para otro momento los reclamos, antes de pelearse intente conversar y buscar una solución la problema.

Riqueza: Procure efectuar todos los pagos atrasados o establecer contactos comerciales cuanto antes. Si no lo hace rápido, podría endeudarse más de lo que piensa.

Bienestar: Comience hoy la dieta que le dio su nutricionista y deje de buscar excusas para poder cumplir con el tratamiento para adelgazar. Piense en su salud.

Qué decía el horóscopo de Piscis en el día de ayer

Evite tener miedo a caer y volver a empezar por más que sus esfuerzos se vean limitados para obtener nuevos intereses. Muchas veces de los errores aprendemos cosas nuevas.

Amor: Sepa que el amor se siente en el corazón y no en las demostraciones materiales. Siempre es bueno perdonarse mutuamente y aprender de los errores que uno mismo comete.

Riqueza: Piense en su trabajo y olvídese de los rumores que alteran el rendimiento profesional. Si no cambia de actitud, su jefe no lo tomará en cuenta para futuros proyectos.

Bienestar: Deberá prestar atención a su estado físico. Intente buscar alguna actividad creativa que pueda realizar en su hogar donde podrá canalizar sus angustias y alegrías.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
Más leídas de Horóscopo
  1. El horóscopo chino de la tercera semana de diciembre
    1

    Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 15 al 21 de diciembre

  2. Cómo impacta la Luna nueva en Sagitario en el ascendente
    2

    Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 19 de diciembre?

  3. Estos son los cinco signos del Zodíaco menos honestos
    3

    Cuáles son los signos del Zodíaco menos honestos

  4. El regalo ideal para cada persona según su signo del Zodíaco
    4

    Para Navidad: el regalo ideal para cada persona según su signo del Zodíaco

Cargando banners ...