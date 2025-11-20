Horóscopo de Piscis de hoy: jueves 20 de noviembre de 2025

Aproveche el día al máximo, ya que contará con los suficientes impulsos para resolver todos los asuntos que hace tiempo posterga. Tome coraje y comience hoy.

Fechas: 20 de Febrero al 20 de Marzo

Qué le espera a Piscis el jueves 20 de noviembre

Amor: Por más que se sienta agredido por los celos de su enamorado, escúchelo. Intente comprenderlo, ya que usted no ha tenido una buena actitud hacia el.

Riqueza: Si bien muchos de los cambios que surgirán en el trabajo no lo afectarán a usted de forma directa, procure estar precavido. Piense bien antes de actuar.

Bienestar: Procure organizar una escapada para el fin de semana en familia, ya que volverán renovados. Busque el destino y compare precios, evite endeudarse.

Qué decía el horóscopo de Piscis en el día de ayer

Propóngase actuar con más responsabilidad y disciplina en el ámbito profesional. De esta forma, podrá conseguir excelentes resultados en poco tiempo.

Amor: Si se encuentra de franco, hoy será un día propicio para disfrutarlo y compartirlo con su alma gemela. No lo desperdicie con los compromisos laborales.

Riqueza: Gracias a la precisión y la eficacia que esta teniendo últimamente en el trabajo, podrá resolver todos los temas monetarios que tiene pendientes de hace días.

Bienestar: Tiempo para que pruebe cosas nuevas, realice algo que lo haga sentir bien. Necesitará transformar su enojo en una actividad productiva, pruebe con el arte.

