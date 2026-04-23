Horóscopo de Piscis de hoy: jueves 23 de abril de 2026

Serán días, donde no se debe permitir vencer por las dificultades sobre todo si estas se presentan en lo profesional. Con paciencia, todo lo resolverá.

Fechas: 20 de Febrero al 20 de Marzo

Qué le espera a Piscis el jueves 23 de abril

Amor: Trate de ser más sincero con su alma gemela, de lo contrario, podría aparecer la desconfianza en el vínculo. Evite guardarse algún secreto de su vida.

Riqueza: Vigile todos sus gastos y evite comprar todo aquello que no le sea absolutamente necesario en su vida. Si va al supermercado compre las ofertas.

Bienestar: Decídase y controle mejor su dieta, beneficiará a su salud e imagen. Ya que se esta acercando el calor, será optimo que realice deportes acuáticos.

Qué decía el horóscopo de Piscis en el día de ayer

Sepa que necesitará proyectar mejor las actividades para poder llegar a cumplir con todas las obligaciones en tiempo y forma como usted quiere.

Amor: Deberá acompañar a ese amigo del alma que necesitará de su apoyo emocional. No dude en permanecer a su lado, sepa que el ha sufrido bastante.

Riqueza: Empiece a creer en usted mismo y emprenda negocios nuevos. Aproveche que los astros lo apoyarán y en muy poco tiempo obtendrá muchas ganancias.

Bienestar: Renuncie a esa angustia que viene viviendo hace días a causa del disgusto que atravesó hace semanas. Llame a sus amigos para charlar del tema.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |