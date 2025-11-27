Horóscopo de Piscis de hoy: jueves 27 de noviembre de 2025

Neptuno en su signo lo dotará de una gran imaginación, creatividad y fantasía. Este preparado, ya que podrá descubrir el lado más espiritual de su alma.

Fechas: 20 de Febrero al 20 de Marzo

Qué le espera a Piscis el jueves 27 de noviembre

Amor: Prepárese, ya que volverá a ver después de muchos años a una vieja amistad que le hará revivir emociones pasadas. Organicen para juntarse a cenar.

Riqueza: No es momento para pensar en un cambio de trabajo ni para pedir un aumento de sueldo. Intente ser paciente y hablar con su jefe en otro momento.

Bienestar: Si pretende bajar el nivel de colesterol, debería empezar a cuidarse. Procure excluir de la dieta los alimentos de alto tener graso, como las frituras.

Qué decía el horóscopo de Piscis en el día de ayer

Sepa que no es momento para hacer cambios en su vida. Tenga una actitud reflexiva y prudente, de lo contario, podría cometer una grave equivocación.

Amor: Necesitará cuidar a su alma gemela, de lo contrario, la relación podría deteriorarse. Intente dialogar y ayudarla en los problema que la atormentan.

Riqueza: Haga lo posible para no sentirse tan presionado por algunos temas financieros. No exaspere, con tiempo y responsabilidad podrá cumplir en tiempo y forma.

Bienestar: Ya que se le presentaron varios proyectos nuevos. Seria bueno que empiece a alejarse de esas personas envidiosas que no le dejan alcanzar el éxito soñado.

