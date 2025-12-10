LA NACION

Horóscopo de Piscis de hoy: miércoles 10 de diciembre de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del miércoles 10 de diciembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Piscis

Comprenda que utilizando pensamientos claros y desapegados, estos le permitirán resolver rápidamente todos los problemas cotidianos que esta teniendo hace días.

Fechas: 20 de Febrero al 20 de Marzo

Qué le espera a Piscis el miércoles 10 de diciembre

Amor: Disfrute del amor sin inhibiciones. Aproveche, ya que su alma gemela estará dispuesta a dar y recibir incondicionalmente en el plano del corazón.

Riqueza: Ciclo para dedicarse a comunicar sus ideas y a mostrar lo valioso de si mismo frente a todos sus compañeros y jefes que comparten con usted el proyecto.

Bienestar: Si le esta preocupando algún tema de su salud, no dude y vaya a su especialista. Él sabrá aconsejarlo y usted podrá evacuar todas sus dudas.

Qué decía el horóscopo de Piscis en el día de ayer

Intente romper su orgullo y permítase oír las sugerencias de sus amigos aunque le cueste. Con ellos encontrará la solución para cada uno de los conflictos que deba afrontar.

Amor: Como usted sabe esa pelea que tuvo no fue justificada. Pídale perdón a la persona con quien discutió y así encontrará el equilibrio emocional que tanto busca.

Riqueza: Después de tanto sufrimiento, al fin podrá solucionar esa cuestión de dinero que viene arrastrando desde hace tiempo y no lo dejaba avanzar en su vida.

Bienestar: No se preocupe, ya que una sensación de angustia lo invadirá durante todo el día. No se entregue, solo busque una compañía y podrá cambiar ese sentimiento.

Otras predicciones para hoy

Por Renata Dossi
