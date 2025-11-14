LA NACION

Horóscopo de Piscis de hoy: viernes 14 de noviembre de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del viernes 14 de noviembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Piscis

Seguramente la comunicación con los demás será casi imposible en este día. Dedique más atención al modo de expresar sus ideas y todo mejorará.

Fechas: 20 de Febrero al 20 de Marzo

Qué le espera a Piscis el viernes 14 de noviembre

Amor: Comparta más tiempo con la persona que ama. Entienda que ambos necesitan recuperar la pasión, traten de explorar más momentos en la intimidad.

Riqueza: Jornada optima para tramitar un préstamo para esa inversión que desea hacer en su casa. Empiece a buscar presupuestos con los materiales que necesita.

Bienestar: En cuanto pueda, relaje las tensiones con alguna actividad. Trate de administrar toda su energía para poder estar integro y vital durante esta jornada.

Qué decía el horóscopo de Piscis en el día de ayer

No es momento para desvalorizarse frente a los demás. Comience a mirar a la gente que lo rodea y comprobará que usted tiene las mismas oportunidades.

Amor: Por más que este en pareja, hace días que se esta sintiendo solo. Trate de reflexionar si realmente es la persona que usted quiere para su vida amorosa.

Riqueza: Afiance cuanto antes su posición laboral y deje de fantasear con metas ilusorias. Concéntrese en las tareas y permita que los cambios surjan con naturalidad.

Bienestar: Relájese, ya que iniciará el día con un ánimo inmejorable y saldrá todo como usted. Evite demostrar su egocentrismo, ya que podría tener problemas con su entorno.

