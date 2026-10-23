Horóscopo de Piscis hoy viernes 23 de octubre: liderá tus proyectos

Durante este viernes 23 de octubre, los piscianos contarán con una vitalidad renovada que les permitirá avanzar en sus metas postergadas. Según las predicciones y recomendaciones astrológicas de este horóscopo, es el momento justo para poner en marcha aquellos proyectos que te darán ganancias. En el plano del amor, buscá profundizar el vínculo con tu alma gemela a través de la intimidad, mientras que en el ámbito laboral deberás trabajar en equipo para alcanzar el éxito. Finalmente, tu bienestar dependerá de que aprendas a soltar ese rol posesivo y de control que sueles adoptar; al delegar, notarás cómo tu salud mental y emocional se vuelve mucho más relajada y distendida en este ciclo del zodiaco.

Hoy será una jornada donde podrá exponer su vitalidad e inteligencia. Ponga en marcha todos los proyectos postergados y en poco tiempo tendrá ganancias.

Fechas: 20 de Febrero al 20 de Marzo

Qué le espera a Piscis el viernes 23 de octubre

Amor: Explore sin miedo sus deseos, objetivos y fantasías con su alma gemela. Haga lo posible para tener un contacto más cercano en la intimidad.

Riqueza: Afronte con entusiasmo la dirección de su proyecto y compártalo con sus colegas. En muy poco tiempo y trabajando en equipo, obtendrán muy buenas ganancias.

Bienestar: Deje de ser tan posesivo y querer siempre solucionar todo usted. Entienda que si lo hace, su vida empezará a ser más placentera y distendida.

Qué decía el horóscopo de Piscis en el día de ayer

Sepa que podría llegar a cometer una gran injusticia, si sigue juzgando con severidad las situaciones o a las personas que no conoce demasiado.

Amor: Evite buscar pelea, ya que no es el momento para replanteos en la relación de pareja. Sepa que la comunicación con su alma gemela podría volverse tensa.

Riqueza: Intente relajarse, ya que la presencia lunar lo favorecerá en los asuntos de negocios, finanzas y trabajo en esta jornada. Aprovecha las buenas energías.

Bienestar: Distiéndase y elija un hobby o actividad hogareña que le agrade demasiado para distraerse de la rutina pesada que esta últimamente teniendo en su vida.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |