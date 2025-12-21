Horóscopo de Sagitario de hoy: domingo 21 de diciembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del domingo 21 de diciembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Sagitario
- 1 minuto de lectura'
Verifique como debe utilizar la capacidad para dialogar acerca de los diversos temas que lo inquietan hace meses. Intente buscar la forma y actúe.
Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre
Qué le espera a Sagitario el domingo 21 de diciembre
Amor: Prepárese, ya que una persona se acercará a usted de forma sincera y tierna. Sepa que le conquistará el corazón y seguramente hallará el amor.
Riqueza: Sera un período excelente para cerrar ese trato comercial con esa persona o empresa que hace meses lo tiene dando vueltas. Tome rápido la decisión.
Bienestar: Comenzará el día donde melancolía lo invadirá por completo y se sentirá sin fuerzas. Trate de descansar un poco más y de apoco las cosas mejorarán.
Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer
Anímese y emprenda algo nuevo donde se sentirá gratificado. Gracias a su gran lucidez podrá realizar algunos cambios positivos en su vida cotidiana.
Amor: Prepárese ya que Venus le reavivará el deseo de encontrar a la persona ideal para compartir su vida. Si se encuentra en pareja, transitará el mejor momento de la relación.
Riqueza: Sea ordenado, ya que su desempeño laboral podría depender de la forma que planifique los pasos. Destine la tarde, para diseñar cada una de sus obligaciones.
Bienestar: Oriente su creatividad a través de la expresión artística. Saque su armario los materiales y destine unas horas para continuar con esa obra que comenzó a pintar.
