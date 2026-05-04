Horóscopo de Sagitario de hoy: lunes 4 de mayo de 2026

En estos momentos, le será conveniente que mantenga el equilibrio ante las situaciones que enfrente, ya que las emociones estarán desordenadas.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el lunes 4 de mayo

Amor: Durante este día, sepa que la insensibilidad afectiva no lo beneficiará en el vinculo que tiene con entorno cercano. Evite desconectarse de los sentimientos.

Riqueza: Será una jornada para que se olvide totalmente de la compras innecesarias que esta haciendo últimamente. Cierre su bolsillo y verá que su dinero le dura más.

Bienestar: Deberá intentar no somatizar con facilidad los acontecimientos desagradables del día. Le será conveniente que se tome con paciencia las responsabilidades.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Atravesará un período donde deberá avanzar sin miedo y enfocarse en planificar un nuevo proyecto de vida que lo haga sentir aun más gratificado.

Amor: Resuelva cuento antes ese tema material con su alma gemela, de lo contrario, podrían sufrir una crisis. No permita que lo monetario afecte su relación.

Riqueza: Evalúe si esta en condiciones de cumplir a termino con lo que le exigen a diario en su trabajo, así podrá alcanzar el éxito económico rápido.

Bienestar: Préstele una debida atención a su sistema nervioso. Muchas de las situaciones que transite en este día podrían desequilibrarlo anímicamente y físicamente.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |