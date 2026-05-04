Horóscopo de Sagitario de hoy: lunes 4 de mayo de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del lunes 4 de mayo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Sagitario
- 1 minuto de lectura'
En estos momentos, le será conveniente que mantenga el equilibrio ante las situaciones que enfrente, ya que las emociones estarán desordenadas.
Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre
Qué le espera a Sagitario el lunes 4 de mayo
- Amor: Durante este día, sepa que la insensibilidad afectiva no lo beneficiará en el vinculo que tiene con entorno cercano. Evite desconectarse de los sentimientos.
- Riqueza: Será una jornada para que se olvide totalmente de la compras innecesarias que esta haciendo últimamente. Cierre su bolsillo y verá que su dinero le dura más.
- Bienestar: Deberá intentar no somatizar con facilidad los acontecimientos desagradables del día. Le será conveniente que se tome con paciencia las responsabilidades.
Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer
Atravesará un período donde deberá avanzar sin miedo y enfocarse en planificar un nuevo proyecto de vida que lo haga sentir aun más gratificado.
- Amor: Resuelva cuento antes ese tema material con su alma gemela, de lo contrario, podrían sufrir una crisis. No permita que lo monetario afecte su relación.
- Riqueza: Evalúe si esta en condiciones de cumplir a termino con lo que le exigen a diario en su trabajo, así podrá alcanzar el éxito económico rápido.
- Bienestar: Préstele una debida atención a su sistema nervioso. Muchas de las situaciones que transite en este día podrían desequilibrarlo anímicamente y físicamente.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
Más leídas de Horóscopo
- 1
Cuáles son los tres signos con “menos suerte” en mayo de 2026, según la inteligencia artificial
- 2
Cuáles son los signos del Zodíaco menos simpáticos
- 3
Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 27 de abril al 3 de mayo
- 4
Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 1° de mayo?