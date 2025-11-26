Horóscopo de Sagitario de hoy: miércoles 26 de noviembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del miércoles 26 de noviembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Sagitario
Siga manteniendo la confianza en si mismo, esto le permitirá esquivar todas las dificultades sin demasiado esfuerzo. Continúe encarando las cosas de ese modo.
Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre
Qué le espera a Sagitario el miércoles 26 de noviembre
Amor: Se sentirá angustiado a causa de ese conflicto que ha surgido en su vínculo. Pronto se resolverá y volverá a estar bien con su alma gemela.
Riqueza: Cuando decida que es lo que quiere hace de su vida, le será aconsejable que se proponga metas posibles y trate de no sobrepasarse con los gastos.
Bienestar: A causa de su excesivo trabajo y la falta de descanso, podría ocasionarle algunos problemas de salud debido al estrés. Intente disminuir sus responsabilidades.
Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer
Debería comenzar a quererse más en la vida. Durante esta jornada, tendrá que empezar a amarse a si mismo sin esperar nada a cambio de los demás.
Amor: Entienda que moderando sus sentimientos contradictorios podrá mejorar la relación de pareja que tiene. Si existen diferencias podrá aclararlas en este día.
Riqueza: Solo por este día, ignore los problemas domésticos que están surgiendo en este ultimo tiempo. Esto, podría restarle energía en el plano profesional.
Bienestar: No abuse de su capacidad de trabajo, las tensiones y la falta de descanso podría perjudicar su salud. No desoiga los mensajes que la da su cuerpo a diario.
