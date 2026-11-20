En este viernes 20 de noviembre, los astros le sugieren a los sagitarianos que abandonen cualquier atisbo de desidia para abrazar una actitud más activa frente a los desafíos. De acuerdo a las predicciones y recomendaciones astrológicas del horóscopo, es el momento ideal para que el amor se fortalezca a través de la complicidad y el silencio compartido. En el plano de la riqueza, se avecina un ciclo de propuestas laborales que requerirán de toda tu iniciativa, mientras que en materia de bienestar, priorizá el buen humor como el motor principal de tu felicidad y salud emocional, entendiendo que cada pequeño gesto positivo suma en tu zodiaco personal.

Si usted pretende cumplir con todos los objetivos, debería poner más entusiasmo en lo que hace. Evite relajarse, ya que podría perder cualquier oportunidad.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el viernes 20 de noviembre

Amor: Podrá vivir situaciones muy románticas con esa persona que lo acompaña día a día en su vida. Seduzca a través de la caricia y escuche en silencio las palabras.

Riqueza: Prepárese, que los buenos tiempos vuelven y surgirán magnificas propuestas económicas. Proyecte sus ideas y podrá destacarse dentro del área laboral.

Bienestar: Durante esta jornada, no desaproveche cualquier oportunidad para reír. Comprenda que el buen humor es una parte importante de la felicidad en su vida.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

En este día, deberá buscar refugio en el plano espiritual y tener presente que los contratiempos de hoy se diluirán mañana. Relájese que todo mejorará.

Amor: Sea prudente y tenga más cuidado cuando decide. Prepárese, ya que hoy el rencor no lo dejará actuar equilibradamente en la toma de una decisión amorosa.

Riqueza: Tome conciencia que si no ajusta cuanto antes su presupuesto, mucha de las deudas que tiene podrían crecer. Deje de ser moroso y póngase al día con el pago.

Bienestar: Etapa ideal para tomar las riendas de su animo y dejar de lado la agresividad. Intente haciendo alguna actividad que lo saque de la rutina que tiene.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |