Horóscopo de Tauro de hoy: jueves 26 de marzo de 2026

Manténgase firme en sus pensamientos. En caso que deba tomar una decisión piénselo bien, ya que puede actuar erróneamente. Avance de manera prudente.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el jueves 26 de marzo

Amor: Sin dudar, trate de proponerle a su enamorado los planes que tiene en mente hace tiempo. Relájese, verá que los aceptará sin problemas.

Riqueza: Enfoque los proyectos de forma responsable y paciente, de lo contrario, sepa que todo lo que se proponga podría diluirse rápidamente en un minuto.

Bienestar: Trate de no desanimarse ante el primer obstáculo que se le presente en el día. En caso de tener un problema, escuche su voz interior.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Durante este día, las emociones podrían llegar a nublar su mente. Este preparado para suspender todos los compromisos y refúgiese en su hogar.

Amor: Seria bueno que escuche y acepte las sugerencias que le hace su alma gemela. No postergue por más tiempo ciertos cambios que debió hacer hace tiempo.

Riqueza: Debería activar la creatividad y demostrar su capacidad profesional, si es que tiene que asistir a una entrevista laboral. Así, podrá justificar su talento.

Bienestar: Si pretende bajar el nivel de colesterol, debería empezar a cuidarse. Procure excluir de la dieta los alimentos de alto tener graso, como las frituras.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |