Horóscopo de Tauro de hoy: lunes 1 de diciembre de 2025

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el lunes 1 de diciembre

Amor: Arregle un encuentro con su primo que hace tiempo no ve. Ambos compartirán un momento grato y podrán charlar de ese asunto familiar que están atravesando.

Riqueza: En pocos días, le acercarán una interesante propuesta de un negocio bastante prometedor. Acuda a su criterio para saber si le conviene económicamente.

Bienestar: Aprenda a desarrollar su sensibilidad. Opte por una actitud más segura y relajada frente a las situaciones que tiene que enfrentar día a día en su vida.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Deje de cometer siempre el mismo error al desvalorizarse continuamente. Aunque usted no lo vea, sus méritos son muy bien reconocidos por la gente que lo rodea.

Amor: Recuerde que hace unos días tuvo una charla muy importante con su pareja. Prepárese, ya que le reclamará esa definición y usted aun no podrá brindársela.

Riqueza: Hace tiempo que esta pensando en realizarle un reclamo a su superior. Sepa que hoy no es el mejor momento, ya que no que existe un buen clima laboral.

Bienestar: Si se siente presionado anímicamente, debería recurrir a las terapia alternativas florales. Busque información y pruebe el efecto positivo en su vida.

