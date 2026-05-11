Horóscopo de Tauro de hoy: lunes 11 de mayo de 2026

Aunque se multipliquen las dificultades, procure no abandonar los objetivos que se propuso hace meses atrás. Tranquilícese y reorganice su vida para cumplirlos.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el lunes 11 de mayo

Amor: No permita que las opiniones de terceros influya en su familia. Si surge algún inconveniente, lo mejor será que tengan un conversación sana entre los involucrados.

Riqueza: Período optimo para ampliar su negocio y así obtener buenas ganancias. No permita que nadie lo detenga y le ponga trabas para cumplir con sus proyectos.

Bienestar: En este día, deje de lados sus preocupaciones. Dedíquese sin culpa al placer, ya sea tomándose el día libre o realizando alguna actividad de su agrado.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Propóngase efectuar nuevas tareas, de esta forma se le abrirá la mente a lo desconocido y podrá obtener como resultado experiencias muy positivas.

Amor: Mientras que usted se resista a comunicar sus verdaderos sentimientos, continuará quejándose de que su pareja no lo comprende. Sea más transparente.

Riqueza: No se deje llevar por los impulsos. Piense bien lo que quiere hacer con ese dinero antes de invertirlo en un proyecto donde no obtenga ganancias.

Bienestar: Aléjese de quienes puedan ser obstáculos para el progreso que esta buscando. Este atento con las personas que se rodea en su entorno.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |