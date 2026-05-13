LA NACION

Horóscopo de Tauro de hoy: miércoles 13 de mayo de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del miércoles 13 de mayo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Tauro

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Tauro de hoy: miércoles 13 de mayo de 2026
Horóscopo de Tauro de hoy: miércoles 13 de mayo de 2026

Intente pensar en usted. Destínese tiempo para poder terminar esa carrera que hace tiempo comenzó y por diversas situaciones no puedo finalizarla.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el miércoles 13 de mayo

  • Amor: Hoy la presencia lunar acrecentará y facilitará la relación que tiene con su alma gemela. Comprométase y juéguese más por la persona que tiene a su lado.
  • Riqueza: Trate de ser más conservador cuando tenga que tomar una determinación en sus finanzas. Dé pasos seguros, en vez de tomar decisiones impulsivas.
  • Bienestar: Podrá sentirse despreciado por sus amigos, ya que usted nota que no lo toman en consideración como se merece. Trate de charlar con ellos y todo mejorará.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Gracias a esos cambios rotundos que vivió hace meses atrás, hoy se siente una persona más fuerte. Trate de usar esa nueva energía para emprender cosas nuevas.

  • Amor: La Luna en su signo, le permitirá ganarse o reconquistar el corazón de alguien muy deseado por usted. Aproveche este transito que aparece en temas del amor.
  • Riqueza: Si estaba pensando en hacer alguna reforma en su casa, hágalo. No dude en hacer esos gastos para las refacciones que viene pensando hace varios meses.
  • Bienestar: Tarde propicia para dedicarla a algún entretenimiento que lo distraigan de sus problemas. Busque alguna actividad que le guste y corte con su rutina diaria.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
Más leídas de Horóscopo
  1. Cómo le irá a cada signo en el trabajo durante mayo
    1

    Así le irá a cada signo del Zodíaco en el trabajo durante mayo 2026 en la Argentina

  2. Estos son los signos del Zodíaco más honestos
    2

    Son frontales y lo comunican: estos son los signos del Zodíaco más honestos

  3. Las predicciones para la semana del 11 al 17 de mayo
    3

    Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 11 al 17 de mayo

  4. Este es el color de la suerte para cada signo del Zodíaco en mayo
    4

    Este es el color de la suerte para cada signo del Zodíaco en mayo