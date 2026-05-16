Horóscopo de Tauro de hoy: sábado 16 de mayo de 2026

Transitará por un momento de crisis personal, ya que querrá romper con viejas estructuras de su vida que le impide sentirse libre. Deje que todo fluya solo.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el sábado 16 de mayo

Amor: El amor le ofrecerá interesantes propuestas para que su corazón se sienta feliz. Elija la que más le guste y con la que se sienta más cómodo ene este momento.

Riqueza: El amor le ofrecerá interesantes propuestas para que su corazón se sienta feliz. Elija la que más le guste y con la que se sienta más cómodo ene este momento.

Bienestar: Propóngase organizar mejor su tiempo libre. Aplicándolo no solamente para el ocio sino también para acomodar muchos de sus pensamientos que lo atormentan.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Un cierto estado de indiferencia lo acompañará en el día. Evite cualquier esfuerzos y tómese el tiempo que crea necesario para cumplir con todas sus obligaciones.

Amor: Momento para que logre sacar del encierro a su corazón y darle una nueva oportunidad para encontrar otro amor. Ponga todo su encanto en las conquistas.

Riqueza: Cuando intente hacer compras, consulte precios y no se quede con el primer presupuesto. De esta manera, podrá mejorar las ofertas y obtener un excelente precio.

Bienestar: Comience a cuidar su salud y propóngase abandonar el habito de las golosinas. Será un período optimo para realizar alguna dieta que no incluya dulces y hidratos.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |