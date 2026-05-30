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Horóscopo de Tauro de hoy: sábado 30 de mayo de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del sábado 30 de mayo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Tauro

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Tauro de hoy: sábado 30 de mayo de 2026
Horóscopo de Tauro de hoy: sábado 30 de mayo de 2026

Solo por este día, lo mejor será que evite los pensamientos negativos que surgen a menudo en su cabeza o se deprimirá demasiado. Hágalos a un costado.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el sábado 30 de mayo

  • Amor: Sepa que muchos de los conflictos amorosos continuarán. Tal vez sea la hora para reflexionar, si es que esa relación es grata para su vida amorosa.
  • Riqueza: Procure ser más organizado con su presupuesto diario. Sepa que el desorden y los gastos innecesarios de su economía deben quedar en el olvido.
  • Bienestar: Evite los desgastes nerviosos innecesarios y no discuta por situaciones inútiles. Esto podría repercutirle negativamente en su estado anímico y emocional.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Entienda que no es momento para que se proponga grandes logros, sepa que lo ideal seria ir resolviendo de a poco las pequeñas cuestiones pendientes.

  • Amor: Será un optimo día para aclarar los conflictos que tiene con su alma gemela e intentar ponerse en su lugar. Si existe algo que no le agrada, intente hablarlo hoy mismo.
  • Riqueza: Muéstrese dispuesto, ya que su jefe podría ponerlo al frente de ese proyecto que viene gestando hace muchos meses. Prepárese y acepte la propuesta.
  • Bienestar: Evite encerrarse en su hogar. Haga contacto con los demás y no se aburra solo. Piense un poco más en usted e inicie ese curso que tanto le interesa.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
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