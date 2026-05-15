Horóscopo de Tauro de hoy: viernes 15 de mayo de 2026

Un cierto estado de indiferencia lo acompañará en el día. Evite cualquier esfuerzos y tómese el tiempo que crea necesario para cumplir con todas sus obligaciones.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el viernes 15 de mayo

Amor: Momento para que logre sacar del encierro a su corazón y darle una nueva oportunidad para encontrar otro amor. Ponga todo su encanto en las conquistas.

Riqueza: Cuando intente hacer compras, consulte precios y no se quede con el primer presupuesto. De esta manera, podrá mejorar las ofertas y obtener un excelente precio.

Bienestar: Comience a cuidar su salud y propóngase abandonar el habito de las golosinas. Será un período optimo para realizar alguna dieta que no incluya dulces y hidratos.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Comience a ser sincero con usted mismo y así emprenderá un nuevo camino en su vida. Deje a un lado su ego, ya que su orgullo podría jugarle una mala jugada.

Amor: La presencia lunar, avivará la llama del amor en su vínculo amoroso y gracias a su sensibilidad, podrá adivinar lo que le sucede a su enamorado.

Riqueza: Si usted ha decidido cambiar de trabajo, aproveche ya que podrá emprender la tarea sin problemas. Asista a todas las entrevistas que tenga y le ira genial.

Bienestar: Excelente momento para emprender una obra de bien y poder ayudar a la gente necesitada. Intente acercarse a las personas sin obtener nada a cambio.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |