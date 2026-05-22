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Horóscopo de Tauro de hoy: viernes 22 de mayo de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del viernes 22 de mayo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Tauro

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Tauro de hoy: viernes 22 de mayo de 2026
Horóscopo de Tauro de hoy: viernes 22 de mayo de 2026

Muévase con cuidado en todo lo que tenga que llevar a cabo, ya que podría equivocarse aún en cosas sencillas de resolver. Actúe de forma prudente.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el viernes 22 de mayo

  • Amor: Empiece a ser más coherente cuando deba seleccionar un amor. Comprenda que muchas veces la apariencia de una persona no es la pura realidad.
  • Riqueza: Sepa que esa tendencia a gastar más de la cuenta le podría traer problemas económicos a corto plazo. Tenga cuidado con las compras que hace.
  • Bienestar: Evite negarse y de comienzo hoy mismo a una dieta equilibrada en frutas y verduras. En muy poco tiempo, se empezará a sentir más ágil y saludable.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Hoy tenderá a ofenderse por todo y considerar enemigas a las personas que lo estiman, ya que estará muy vulnerable a las críticas.

  • Amor: Intente cambiar y aprenda a ser más fiel a sus amistades. De esta forma, podrá contar con el apoyo de ellas cuando lo necesite sin solicitárselo.
  • Riqueza: Ya es tiempo para que dentro de su grupo de trabajo empiece a imponer sus ideas. Verá que en un corto lapso, empezará a notar los resultados positivos.
  • Bienestar: Si hace tiempo que nota que se contractura más de lo normal, procure escoger la natación. Le facilitará a su cuerpo descargar las tensiones y liberar su mente.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
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