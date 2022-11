Horóscopo de Tauro de hoy: viernes 25 de Noviembre de 2022

Si tiene algo que cambiar, hágalo hoy. Este día le ofrece las mejores posibilidades para enfrentar las transformaciones y los cambios en su vida.

Fechas: 20 de Abril al 20 al Mayo

Qué le espera a Tauro el viernes 25 de Noviembre

Amor: Momento ideal para organizar una reunión familiar en su hogar. Intente llamar a todos sus familiares e invítelos a almorzar el fin de semana en su casa.

Riqueza: Junto a su pareja, realice un equilibrio entre sus ingresos y egresos. Vean en que están gastando de más y así podrá llegar a fin de mes sin tantos problemas.

Bienestar: Tarde óptima para reencontrarse con ese amigo que no ve hace tiempo. Si no tiene noticias de el, llámelo o envíele un mensaje para invitarlo a salir.

Semana del 12 al 18 de julio para Tauro

Marte (planeta asociado a la acción) continúa en tu signo y ayuda a destrabar la inercia invernal. La Luna llena en Capricornio cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la vocación. Por su parte, Venus (regente del ascendente en Tauro) continúa su recorrido por Géminis (signo de aire, vincular) e interactúa con Neptuno (planeta asociado al inconsciente). Esta conexión puede traer un halo de romanticismo en tu situación vincular. Tip: no idealices.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Sepa que aislarse no le traerá ningún beneficio, no permita que su timidez le gane. No es momento para reprimirse. Intente abrirse a los demás.

Amor: Su mundo afectivo le reclama que tome una actitud más comprometida. Deje que la ternura se adueñe de sus actos y verá que el vinculó crecerá.

Riqueza: Vea que va a hacer. Su progreso social y económico le exigirá sacrificios y renunciamientos. Tiempo oportuno para sondear nuevos territorios monetarios.

Bienestar: Trate de liberarse de los pensamientos. Intente exteriorizar todo lo que piensa y no se guarde nada. En caso contrario, le repercutirá en su salud.

