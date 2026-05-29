Horóscopo de Tauro de hoy: viernes 29 de mayo de 2026

Entienda que no es momento para que se proponga grandes logros, sepa que lo ideal seria ir resolviendo de a poco las pequeñas cuestiones pendientes.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el viernes 29 de mayo

Amor: Será un optimo día para aclarar los conflictos que tiene con su alma gemela e intentar ponerse en su lugar. Si existe algo que no le agrada, intente hablarlo hoy mismo.

Riqueza: Muéstrese dispuesto, ya que su jefe podría ponerlo al frente de ese proyecto que viene gestando hace muchos meses. Prepárese y acepte la propuesta.

Bienestar: Evite encerrarse en su hogar. Haga contacto con los demás y no se aburra solo. Piense un poco más en usted e inicie ese curso que tanto le interesa.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Evite involucrarse en situaciones complicadas que no le atribuyen personalmente. Ocúpese de sus propios asuntos y trate de resolverlos usted solo.

Amor: Intente buscar el equilibrio entre su alma gemela y usted, ya que hace tiempo las relación esta declive. Evite las oscilaciones emocionales en la relación.

Riqueza: Siempre que se tenga confianza, podrá encarar cualquier negocio nuevo o actividad comercial. Ponga todo de si y logrará el éxito en el momento menos esperado.

Bienestar: Se sentirá un poco angustiado en este día, ya que recordará situaciones triste de su infancia. Llame a sus amigos o salga a distraerse un poco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |