Horóscopo de Tauro de hoy: viernes 8 de mayo de 2026

Aproveche el día al máximo, ya que contará con los suficientes impulsos para resolver todos los asuntos que hace tiempo posterga. Tome coraje y comience hoy.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el viernes 8 de mayo

Amor: Por más que se sienta agredido por los celos de su enamorado, escúchelo. Intente comprenderlo, ya que usted no ha tenido una buena actitud hacia el.

Riqueza: Si bien muchos de los cambios que surgirán en el trabajo no lo afectarán a usted de forma directa, procure estar precavido. Piense bien antes de actuar.

Bienestar: Procure organizar una escapada para el fin de semana en familia, ya que volverán renovados. Busque el destino y compare precios, evite endeudarse.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Sea consciente y no postergue para mañana lo que pueda hacer hoy. Relájese, ya que cumplirá con todas las metas que se ha propuesto alcanzar.

Amor: Intente establecer relaciones equilibradas y así podrá vencer cualquier dificultad en el amor. Verá que de esta forma, todo fluirá mejor en lo afectivo.

Riqueza: Aunque su jefe se exceda con las exigencias laborales, intente escucharlo y obedecer las ordenes. Evite tener alguna discusión y acceda a su pedido.

Bienestar: Esquive los problemas que se interponen en su vida y le afectan negativamente. Procure liberarse de todas las personas que lo molestan y no lo dejan en paz.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |