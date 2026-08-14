Horóscopo de Tauro hoy viernes 14 de agosto: gestioná tus emociones

En este viernes 14 de agosto, las predicciones para los nacidos bajo el signo de Tauro te invitan a mantener la calma ante las tensiones familiares, evitando distanciarte de quienes querés. Según las recomendaciones astrológicas de tu horóscopo, es fundamental que prestes especial atención al amor, brindando ese apoyo que tu pareja necesita hoy, y que seas muy metódico con tus cuentas para evitar desajustes en el dinero. Recordá que tu bienestar físico y emocional depende directamente de cómo manejes tu mal humor; evitá el aislamiento y conectá con tu entorno para mejorar tu salud integral dentro del zodiaco.

Por más que las crisis familiares lo incomoden, evite tomar distancia. Sepa que deberá analizar cual es el foco de la situación para poder solucionarlo.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el viernes 14 de agosto

Amor: No ahorre en demostraciones de afecto en el amor. En este día, su alma gemela necesitará una atención muy especial y solo usted podrá brindársela.

Riqueza: Controle las cuentas hogareñas junto a su alama gemela. Sepa que un olvido o gasto innecesario puede producir un desajuste en su presupuesto.

Bienestar: Su mal humor hará que todo su entorno cercano se aleje y ya no comparta sus vivencias y emociones. Contrólelo o en poco tiempo se quedará solo.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Intente cultivar su mundo interior y no se apresure a tomar decisiones que puedan afectar su futuro. Si necesita ayuda, pida un consejo a ese amigo.

Amor: Evite que un malentendido eche a perder todo lo que ha logrado con su pareja durante años. Piense antes de tomar una decisión para no arrepentirse después.

Riqueza: Tome coraje a nivel económico, ya que una persona le acercará nuevos proyectos y se sentirá atraído por uno de ellos. Busque información antes de dar el sí.

Bienestar: No abuse de su capacidad de trabajo, las tensiones y la falta de descanso podría perjudicar su salud. No desoiga los mensajes que la da su cuerpo a diario.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |