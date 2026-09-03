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LA NACION

Horóscopo de Tauro jueves 3 de septiembre: impulsá tu crecimiento

Las predicciones astrológicas para los taurinos indican una etapa de transformación, "elegí con libertad y apostá a tu bienestar integral"

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Tauro jueves 3 de septiembre: impulsá tu crecimiento
Horóscopo de Tauro jueves 3 de septiembre: impulsá tu crecimiento

En este jueves 3 de septiembre, las predicciones y recomendaciones astrológicas para Tauro te invitan a dejar atrás las dudas que te frenan para abrazar tu intuición. Es un ciclo ideal para revisar tus vínculos, buscando a quien realmente te valore, mientras te preparás para cambios significativos en tu dinero y tu carrera laboral. Además, tu bienestar físico será protagonista durante esta jornada del zodiaco, por lo que te sugerimos integrar dietas alternativas y rutinas de ejercicio que te ayuden a renovar tus energías. Seguí este horóscopo para navegar con precisión y equilibrio tu salud y tus metas personales.

Entienda que si se deja guiar por la voz de la intuición y la sabiduría interior, pronto podrá abandonar la inseguridad y los temores que lo persiguen.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el jueves 3 de septiembre

  • Amor: Procure aumentar el autoestima. Será el momento para que elija a la persona que realmente lo haga feliz en el amor y no la persona que lo sustente monetariamente.
  • Riqueza: Prepárese, ya que aparecerán cambio en el status social y laboral. Aproveche la ocasión para avanzar con decisión y precisión en sus negocios.
  • Bienestar: Aproveche, ya que se acercan las mañanas ideales para cuidar el cuerpo haciendo ejercicios y dietas alternativas. Salga todas las mañana a correr.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Este preparado, ya que su inseguridad conspirará en contra de todos sus objetivos. Proyecte las metas y trate de cumplirlas de una manera ordenada.

  • Amor: Surgirán conflictos con sus seres queridos, a causa de la falta de apego en el hogar. Evite dispersar sus energías afectivas en otro ámbito.
  • Riqueza: Busque precios y calidad antes de comprar, intente ser más medido con sus gastos. No gaste a cuenta, ya que podría afectarle negativamente a su economía.
  • Bienestar: Si ha comenzado el gimnasio, ya que esta excedido de peso, procure no exagerar con los ejercicios fuertes ya que podría padecer lesiones musculares.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
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