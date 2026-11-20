Este viernes 20 de noviembre, el zodiaco sugiere a los taurinos que su creatividad innata será la clave para superar los desafíos diarios sin excederse. Según las predicciones y recomendaciones astrológicas de este horóscopo, es fundamental que no permitas que la carga de trabajo opaque el amor hacia tu pareja; gestioná mejor tus tiempos. En cuanto a tu dinero, evitá preocupaciones innecesarias y posponé los asuntos pendientes para la semana próxima, permitiéndote un respiro. Finalmente, en lo que respecta a tu salud y bienestar, es momento de iniciar una dieta supervisada por un profesional, una medida necesaria tanto para tu imagen personal como para tu vitalidad a largo plazo.

Comprenda que la imaginación y la creatividad que lo caracterizan, son las herramientas que le permitirán resolver las dificultades del día. No abuse de ellas.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el viernes 20 de noviembre

Amor: No se olvide a su pareja. Prepárese, ya que el trabajo y las ocupaciones cotidianas ocuparán toda su atención y podría llegara a descuidar a su alma gemela.

Riqueza: Evite aterrorizarse, si su economía no esta en buenas condiciones. Espere a la semana que viene para resolver esas cuentas pendientes que tiene.

Bienestar: Decídase y comience ya mismo alguna dieta bajo seguimiento de un nutricionista. Sepa que la necesita, no solo para lucir mejor en este verano sino por temas de salud.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Sepa que será muy positivo para sus relaciones, que modifique esa exigencia que tiende a corregir los detalles sin importancia de las personas.

Amor: Prepárese, ya que hoy su pareja lo descolorará con las reacciones inesperadas. Intente serenarse y ruegue que ceda la tormenta lo rápido posible.

Riqueza: Intente relajarse, ya que muchos de esos amigos cercanos podrían ayudarlo monetariamente a concretar todos los objetivos pendientes que tiene.

Bienestar: Procure organizar una escapada para el fin de semana en familia, ya que volverán renovados. Busque el destino y compare precios, evite endeudarse.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |