Trabajo y carrera en octubre 2025: ¿qué le depara a tu signo del Zodíaco este mes?

Octubre será un mes interesante en el plano profesional, gracias a sus tránsitos planetarios. Comenzó con la entrada de Mercurio en Escorpio este lunes 6, que aporta una mirada estratégica y profunda en lo que respecta a proyectos y negociaciones. Es un período ideal para investigar, planificar y detectar detalles ocultos en acuerdos o contratos antes de que sea demasiado tarde.

En tanto, el martes 7 de octubre se da la Luna llena en Aries, también conocida como superluna, que puede dar pie a tensiones y malos entendidos. Es un día propenso a las discusiones y cancelaciones de planes. Por su parte, Venus ingresa a Libra el 13 de octubre, lo que ayuda a calmar las aguas en el plano profesional, al generar dinámicas respetuosas y equilibradas.

¿Qué datos necesitás para hacerte la carta astral?

Hacia el martes 21 ocurre la Luna nueva en Libra que abre un nuevo ciclo de oportunidades laborales, especialmente relacionadas con sociedades, asociaciones o actividades que requieren cooperación. Sin embargo, este mes continúa con la retrogradación de planetas como Saturno, Urano y Neptuno, lo que dificulta el respeto de las normas, el orden y la imaginación de nuevas ideas y proyectos.

A continuación, lo que le depara a cada signo del Zodíaco durante el mes de octubre en el trabajo y carrera.

Aries

La superluna el martes 7 de octubre que se da en este signo de Fuego podría generar ciertas tensiones en el área profesional. Los arianos deben tener cuidado al hablar porque pueden surgir ciertas discusiones con superiores, malos entendidos y ansiedad a la hora de resolver asuntos, que pueden provocar errores en sus proyectos. Hacia finales de mes, se abren las oportunidades de nuevos acuerdos laborales.

Tauro

Durante el mes de octubre, el signo del toro experimentará ciertos cambios en su área laboral, lo que le puede generar un poco de irritación. Tauro disfruta de la estabilidad y la rutina, por lo que es necesario que aprenda a adaptarse a las transformaciones, los imprevistos y nuevas noticias.

Géminis

La llegada de Mercurio, su planeta regente, a Escorpio invita al signo de los gemelos a prestar atención a los pequeños detalles, cuidar el uso de sus palabras y no caer en conductas impulsivas. Por su parte, Venus en Libra lo ayuda a mejorar su relación con compañeros y no dejarse llevar por secretos, comentarios y rumores de la oficina que no contribuyen con su productividad ni objetivos.

Las personas de Géminis podrán tener mejor relación con sus compañeros de trabajo en octubre Shutterstock - Shutterstock

Cáncer

La Luna llena en Aries de inicios de mes genera ciertas presiones y la necesidad de apresurar procesos en lo laboral. Es así que sus regidos pueden sentirse más nerviosos y ansiosos por los resultados de sus esfuerzos, por lo que es necesario que trabajen en el equilibrio entre sus responsabilidades y su momento de ocio. En tanto, la Luna nueva del 21 de octubre los ayudará a mejorar su rutina.

Leo

Los nacidos bajo este signo de Fuego enfrentarán ciertas dudas acerca de su vida profesional. El ingreso de Mercurio en Escorpio los conduce a analizar su carrera y propósito. Puede que muchos deseen cambiar de trabajo, no se sientan satisfechos con su entorno o deseen alcanzar un puesto que les genere mejores ganancias. Es momento de tomarse un tiempo para reflexionar antes de actuar.

Virgo

Las personas de Virgo se convertirán en los protagonistas de este mes, gracias a la entrada de Mercurio, su regente, en Escorpio. Esta posición las ayuda a tomar la iniciativa y valor a la hora de defender sus proyectos, proponer nuevas ideas o liderar equipos. Su autoestima brillará en estos días, por lo que es un gran momento para pensar en nuevos horizontes para su vida laboral.

Libra

La Luna nueva en Libra del 21 de octubre hará que los librianos deseen iniciar nuevos proyectos en colaboración con otros. La clave del mes radica en encontrar el equilibrio entre las relaciones laborales, negociaciones y asociaciones, además de la concentración, el compromiso y rutina que los conduzca a sus objetivos.

Escorpio

Mercurio entró en el signo del escorpión, lo que ayuda a sus nacidos a mejorar sus habilidades para la comunicación. Se encontrarán más persuasivos que de costumbre, algo que pueden aprovechar para generar nuevas conexiones, solicitar un ascenso o sugerir las ideas que tanto anhelan.

Sagitario

Las personas de Sagitario se enfrentarán a cambios en lo laboral durante este mes Standret - Shutterstock

Este signo de Fuego se verá afectado por la superluna en Aries. Es posible que ocurran ciertos cambios en su trabajo que les exijan perseverancia, adaptabilidad y resistencia al estrés. Sin embargo, con la llegada de Mercurio en su signo desde el 29 de octubre recuperan el dinamismo y entusiasmo que los caracteriza.

Capricornio

El regente de la cabra, Saturno, se encuentra en un tránsito retrógrado. Esto puede generar tensiones, cancelaciones repentinas, cambios de planes y obstáculos en su camino profesional. Es importante que se mantengan enfocados y hagan reflexiones antes de comenzar nuevos proyectos para determinar si es un buen momento de acumular responsabilidades.

Acuario

Urano retrógrado genera ciertos cambios inesperados en el ámbito laboral. Sin embargo, la superluna en Aries favorece la comunicación y acuerdos para el signo del aguador. Sus nacidos deben aprender a seguir adelante a pesar de los imprevistos y no dejarse desmotivar por la monotonía de su rutina.

Piscis

Piscis viene de meses un tanto difíciles en lo laboral. Con Neptuno retrógrado, experimentan una falta de motivación e imaginación acotada. Es momento de aprender algo nuevo, buscar inspiración y adquirir conocimientos que puedan contribuir con su estado de ánimo.