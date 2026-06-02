Así le irá cada signo del Zodíaco en el amor durante junio

El sexto mes del calendario se presenta como un momento de transición emocional. Muchas personas sentirán un cambio de energía y dualidad en sus pensamientos, aspectos típicos que se dan durante la temporada de Géminis.

Son semanas ideales para trabajar en el diálogo, definir metas e intercambiar puntos de vista con otros, nutrirse de los vínculos y fortalecer las dinámicas sociales. La comunicación se convierte en protagonista desde el 1 de junio, momento en el que Mercurio ingresa en Cáncer, un tránsito que ayuda a adquirir una expresividad más sensible e intuitiva.

La temporada de Géminis es del 21 de mayo al 20 de junio Imagen ilustrativa generada con IA)

La llegada de Venus a Leo el día 13, aporta pasión, magnetismo y una fuerte necesidad de reconocimiento dentro de los vínculos. Este movimiento resalta las necesidades afectivas y despierta el deseo de ser correspondidos con intensidad. Dos días más tarde se dará la Luna nueva en Géminis, que da inicio a una etapa ideal para comenzar nuevas historias, redefinir acuerdos sentimentales o abrirse a experiencias más estimulantes.

El 21 de junio, el Sol entra en Cáncer, temporada que pone el foco en la búsqueda de contención, intimidad y pertenencia emocional. Una semana más tarde, Marte llega a la constelación de Géminis, lo que aporta dinámicas más enérgicas, encuentros y conversaciones proactivas.

¿Qué datos necesitás para hacerte la carta astral?

Hacia finales del mes ocurre la Luna llena en Capricornio el día 29, que invita a tomar decisiones maduras. Sin embargo, Mercurio comienza a retrogradar ese mismo día, lo que podría generar desacuerdos, cambios de planes y discusiones.

A continuación, cómo afectarán los tránsitos planetarios del mes de junio a cada signo del zodíaco en el amor.

Aries

Los nacidos en Aries comienzan el mes con entusiasmo pero podrían necesitar cierta revisión emocional con el pasar de las semanas. Venus en Leo potencia su magnetismo, deseo y seguridad afectiva, favoreciendo conquistas o renovaciones románticas. Sin embargo, deberán tener cuidado con las promesas, con lo que dicen y cómo proyectan su amor para no comprometerse en dinámicas de las que luego podrían arrepentirse.

Tauro

Los nacidos bajo este signo del elemento Tierra podrán gozar de conversaciones afectivas sinceras y delicadas durante este mes. Por momentos podrían sentirse inseguros y tensos por la energía expansiva de Géminis, pero pueden encontrar estabilidad en sus rutinas y hogar, lugar en que lograrán sentirse tranquilos para reflexionar acerca de lo que sucede en su interior.

Géminis

El signo de los gemelos es el gran protagonista del mes de junio, aspecto que se potencia gracias a la Luna nueva en su signo del 15 y al ingreso de Marte el 28. Estos tránsitos impulsan nuevos comienzos afectivos y una fuerte necesidad de movimiento emocional. Venus en Leo favorece su sentido de seducción y espontaneidad, son semanas para disfrutar y compartir con quienes aman.

Géminis afronta semanas para disfrutar y compartir con quienes aman Magnific

Cáncer

Los nacidos en Cáncer encuentran en junio un período de profunda sensibilidad. Previo a su temporada, puede que muchos se sientan nostálgicos, realicen balances y evalúen lo transcurrido durante los meses pasados. Es importante que compartan lo que ocurre en su interior con otro, para evitar sobre pensar y quedarse en un estado anímico negativo.

Leo

El ingreso de Venus en su constelación a partir del 13 ayudará a Leo a incrementar su magnetismo, confianza y capacidad para atraer vínculos significativos. La Luna nueva en Géminis favorece encuentros sociales que pueden derivar en romance, por lo que son semanas ideales para expandir sus fronteras y abrirse a nuevas experiencias.

Virgo

Este signo del elemento Tierra vive junio como una etapa de observación y análisis sentimental. Mercurio en Cáncer favorece las conversaciones íntimas con amistades o personas cercanas, siempre que se encuentren predispuestos a exponer lo que ocurre en su reservado interior.

Libra

El signo de la balanza podrá fortalecer sus vínculos mediante el diálogo en este mes. La Luna nueva en Géminis del 15 favorece nuevas perspectivas amorosas y decisiones compartidas. Es hora de disfrutar de la pasión y el deseo de visibilidad dentro de la relación.

Libra estará marcado por la pasión y el deseo de visibilidad dentro de la relación (Foto: FreeP¡CK)

Escorpio

Las personas de Escorpio atraviesan un mes de revisión emocional profunda. Mercurio en Cáncer les ayuda a abrir su corazón con mayor honestidad, pero podrían también sentirse un tanto expectantes de su entorno. Deberán cuidar de sus exigencias afectivas o expectativas dentro de la pareja.

Sagitario

El arquero comienza un mes de movimiento intenso, con una energía que le favorece gracias a su opuesto complementario, Géminis. Son semanas en las que se activan nuevas etapas en relaciones existentes o encuentros relevantes, se potencia el entusiasmo y romanticismo hacia su entorno.

Capricornio

Capricornio es un signo que enfrenta definiciones emocionales importantes durante este mes. Géminis le propone pensar en nuevas formas de relacionarse, evaluar sus límites y estándares en el amor. Son semanas para encontrar el equilibrio entre lo que se le ofrece y su auténtico ser.

Capricornio se verá beneficiado en el mes del amor

Acuario

Las personas de Acuario encuentran en junio oportunidades para renovar vínculos y poner el foco en relaciones importantes. Puede que deban tomar ciertas decisiones románticas significativas, lleven a cabo conversaciones incómodas o su entorno le exija cierta apertura emocional.

Piscis

El signo de los peces experimenta un mes de pura sensibilidad. Junio significa la oportunidad de expresarse con libertad, gracias a la llegada de Mercurio en Cáncer. Es hora de evaluar sus rutinas, sus círculos cercanos y hábitos, para comprender en cómo impactan en sus objetivos amorosos.