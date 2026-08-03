Por qué recomiendan poner 4 hojas de laurel debajo de la almohada

Es popular la práctica de realizar rituales con el fin de iniciar un nuevo ciclo con buenas y mejoradas energías.

El laurel es una planta que es muy valorada porque cuenta con algunas propiedades para la salud y la limpieza energética. Además, se acude a ella para atraer la abundancia y equilibrar la energía.

En el Feng Shui, la planta también es mencionada por tener la función de proteger al hogar de las malas energías y, en algunos casos, se utiliza para resolver conflictos.

En cuanto a beneficios para la salud, según el sitio web La cien radios, cuando se consume en infusiones o preparaciones, los principales efectos del laurel en el cuerpo son:

Alivio de problemas respiratorios como la tos. Ayuda a expulsar las flemas y reducir síntomas como los de la congestión.

Reduce la inflamación.

Favorece la relajación de los músculos.

Refuerza el sistema inmunitario.

Tiene un efecto calmante que contribuye a reducir la ansiedad y el estrés.

Mejora la digestión, previniendo la acidez y la formación de gases.

Las infusiones de laurel mejoran problemas respiratorios como la tos Unsplash

Cómo es el ritual con hojas de laurel

Si se quiere llevar a cabo una limpieza energética del hogar para atraer prosperidad, abundancia y éxito, existe un ritual que puede llevar a cabo con cuatro hojas de laurel. Para hacerlo, hay que seguir tres pasos:

Dejar cuatro o cinco hojas de laurel debajo de la almohada en la cama en la que se duerme.

Durante alrededor de cinco minutos, pensar en modo positivo sobre varios aspectos de la vida personal, y sobre puntos en los que se desee mejorar.

Repetir la acción todas las noches durante un mes.

Otros rituales para hacer con hojas de laurel

Lejos de ser el único ritual posible, con esta planta ancestral pueden realizarse varios tipos de rituales. Otras alternativas incluyen el ritual de laurel con agua, en el que hay que sumergir unas cuantas hojas de laurel en agua, dejarlas reposar durante un minuto, luego retirarlas y apretar cada una con la mano hasta que se rompan y, por último, tirarlas al suelo.

Otro ejemplo de ritual con laurel -en este caso, para atraer la abundacia económica-, consiste en conseguir una vela verde, poner algunas hojas de laurel debajo de la vela, abrir las puertas del hogar por unos minutos (el fin de esta acción es atraer la riqueza) y, finalmente, quemar las hojas con la misma vela hasta que solo queden cenizas.