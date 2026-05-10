Horóscopo de Virgo de hoy: domingo 10 de mayo de 2026

Durante la tarde, su espíritu conciliador le permitirá resolver un problema que tiene hace tiempos con esas personas de su entorno inmediato.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el domingo 10 de mayo

Amor: Sepa que la discusión que mantuvo con su pareja puede ser motivo de ruptura y podría arrepentirse. Recapacite sin dar tantas vueltas e intente mejorar las cosas.

Riqueza: Intente ser más medido con sus gastos. Seria optimo que averigüe precios y calidad antes de comprar, caso contrario, se endeudará más de lo esperado.

Bienestar: En caso de sentirse confundido, salga al balcón o a su patio y siéntese a leer un libro. Será una buena idea para cambiar el aire y modificar su animo.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Sepa que su inconsciente podría llegar a jugarle una mala pasada. Tenga cuidado con las palabras que elige para expresar lo que siente, ya que podría salir lastimado.

Amor: Intente comentarle a su pareja con naturalidad sus dudas, así podrá alcanzar el entendimiento con su alma gemela. Mantengan un dialogo activo entre ambos.

Riqueza: Trate de actuar con más decisión en lo profesional. Restablezca nuevas relaciones sociales que le permitirán iniciar renovados acuerdos comerciales.

Bienestar: Si bien se siente cansado, acepte esa invitación que le hicieron para esta noche. Comprenda que le hará bien despejarse un poco de la rutina diaria.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |