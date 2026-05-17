Horóscopo de Virgo de hoy: domingo 17 de mayo de 2026

Entienda que no es el momento para las vacilaciones. Transitará un periodo de cambios en el que necesitará de toda su capacidad de iniciativa e imaginación.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el domingo 17 de mayo

Amor: Arregle un encuentro con su primo que hace tiempo no ve. Ambos compartirán un momento grato y podrán charlar de ese asunto familiar que están atravesando.

Riqueza: En pocos días, le acercarán una interesante propuesta de un negocio bastante prometedor. Acuda a su criterio para saber si le conviene económicamente.

Bienestar: Aprenda a desarrollar su sensibilidad. Opte por una actitud más segura y relajada frente a las situaciones que tiene que enfrentar día a día en su vida.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Período optimo para poner en marcha ese plan que tiene y accione las tácticas que determino para cada uno de sus objetivos. No dude más y hágalo.

Amor: Estará descolocado ante las reacciones abruptas de su pareja. Serénese y escuche sus reclamos y juntos busque el equilibrio en la relación que tienen.

Riqueza: Sea más constante en las responsabilidades laborales, de esta forma estará menos presionado y evitará que su superior le este marcando los desvíos.

Bienestar: Momento de tomarse la vida con calma y pronto verá como se empieza a equilibrar el cuerpo y el alma. Deje de automedicarse y haga ese cambio cuanto antes.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |