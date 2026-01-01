Horóscopo de Virgo de hoy: jueves 1 de enero de 2026

Intente centrarse y tomar el control de su vida, ya que hace tiempo lo ha perdido por su irresponsabilidad. Caiga en la realidad e intente modificar lo que hace mal.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el jueves 1 de enero

Amor: Este preparado, ya que deberá tomar una decisión muy importante en el terreno del amor. Proyecte con calma y luego defina que tanto lo perjudica en su vida.

Riqueza: Anímese y postúlese en esa nueva búsqueda laboral en su empresa. Exponga sus ideas, de lo contrario, perderá oportunidades de crecimiento en lo profesional.

Bienestar: Jornada para no poner en juego su salud, tenga cuidado con los excesos alimentarios. Intente cambiar los malos hábitos que hace tiempo adquirió para su vida.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Este preparado, ya que hoy recibirá un juicio de alguien no muy cercano pero que lo llevará a replantearse algunas situaciones centrales de su vida.

Amor: Abandone los celos y comience a confiar en la persona que tanto ama. No crea que todas la personas son iguales, caso contrario, nunca podrá estar en pareja.

Riqueza: Después de tanta discusiones y desacuerdos llegará a un pacto con sus compañeros de trabajo, los cuales le reconocerán su condición de líder. Estará sorprendido.

Bienestar: Propóngase por las mañana mover su cuerpo, aunque sea limpiando su casa. De esta forma, se mantendrá en movimiento y cortará con el sedentarismo.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |