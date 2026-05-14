Horóscopo de Virgo de hoy: jueves 14 de mayo de 2026

Verá que su empatía le será de gran ayuda para salir de ese egoísmo y encierro social que ha estado teniendo en este ultimo tiempo con la gente que lo rodea.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el jueves 14 de mayo

Amor: Deje de darle motivos a su pareja para que desconfíe de usted, de lo contrario, protagonizará una escena de celos y podrían llegar a terminar peleados.

Riqueza: Si tiene pensado realizar un negocio con parientes directos, evítelo ya que pueden surgir conflictos. No pierda energías y dinero en ese negocio.

Bienestar: Haga lo posible por no ser tan soberbio, de lo contrario, podría mostrar una mala apariencia con la gente nueva que se relaciona.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Seria bueno que acepte los consejos que reciba de la gente que lo quiere, evite negarse. Sepa que lo ayudarán a cambiar su forma de pensar y actuar.

Amor: Intente expresar con libertad la pasión que tiene dentro de su corazón, así logrará recibir recíprocamente una entrega total de su alma gemela.

Riqueza: Respete y hágase respetar por sus compañeros de trabajo. Intente incorporar nuevas pautas laborales para construir bases sólidas en los negocios.

Bienestar: Sorpréndase a si mismo con un día diferente. Busque conocer un nuevo lugar que le inspire el alma. Esta noche, invite y comparta con alguien su amor por el arte.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |