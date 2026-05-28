Horóscopo de Virgo de hoy: jueves 28 de mayo de 2026

Debería aprovechar su poder de comunicación. Este mismo, le permitirá revertir cualquier situación tensa y podrá convertirla en un motivo de entendimiento.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el jueves 28 de mayo

Amor: Evite discutir con su pareja en este día y sobre todo si están de malhumor. Haciendo esto, solo lograran empeorar las cosas y sentirse angustiados.

Riqueza: Cambie la rutina y vea cuales son sus necesidades económicas urgentes. Haga uso de sus capacidades y así podrá conseguir lo que desea en el plano profesional.

Bienestar: Si pretende descender de peso y comenzar una dieta, no se arriesgue a fórmulas mágicas. Esto, podría afectar de manera negativa a su metabolismo.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Después de tantas idas y vueltas, alcanzará la paz interior que tanto esperaba. Sepa que todos los objetivos planificados fluirán sin obstáculos.

Amor: Sepa que no debe poner en peligro la estabilidad amorosa. Corte con las salidas nocturnas, de lo contrario, su pareja se enojará y podría terminar separado.

Riqueza: Relájese, ya que sus planes siguen perfectamente encaminados. Pronto recibirá noticias favorables acerca de ese proyecto que tanto le interesa y no pude concretarlo.

Bienestar: Aunque se sienta desbordado, hoy intente sostener la paciencia. No se deje persuadir por las provocaciones de terceros, ya que podría salir lastimado.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |