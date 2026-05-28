Horóscopo de Virgo de hoy: jueves 28 de mayo de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del jueves 28 de mayo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Virgo
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Debería aprovechar su poder de comunicación. Este mismo, le permitirá revertir cualquier situación tensa y podrá convertirla en un motivo de entendimiento.
Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre
Qué le espera a Virgo el jueves 28 de mayo
- Amor: Evite discutir con su pareja en este día y sobre todo si están de malhumor. Haciendo esto, solo lograran empeorar las cosas y sentirse angustiados.
- Riqueza: Cambie la rutina y vea cuales son sus necesidades económicas urgentes. Haga uso de sus capacidades y así podrá conseguir lo que desea en el plano profesional.
- Bienestar: Si pretende descender de peso y comenzar una dieta, no se arriesgue a fórmulas mágicas. Esto, podría afectar de manera negativa a su metabolismo.
Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer
Después de tantas idas y vueltas, alcanzará la paz interior que tanto esperaba. Sepa que todos los objetivos planificados fluirán sin obstáculos.
- Amor: Sepa que no debe poner en peligro la estabilidad amorosa. Corte con las salidas nocturnas, de lo contrario, su pareja se enojará y podría terminar separado.
- Riqueza: Relájese, ya que sus planes siguen perfectamente encaminados. Pronto recibirá noticias favorables acerca de ese proyecto que tanto le interesa y no pude concretarlo.
- Bienestar: Aunque se sienta desbordado, hoy intente sostener la paciencia. No se deje persuadir por las provocaciones de terceros, ya que podría salir lastimado.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |