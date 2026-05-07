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Horóscopo de Virgo de hoy: jueves 7 de mayo de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del jueves 7 de mayo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Virgo

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Virgo de hoy: jueves 7 de mayo de 2026
Horóscopo de Virgo de hoy: jueves 7 de mayo de 2026

No dude en confiar en sus amigos. Sepa que ellos lo ayudarán a cimentar su futuro, ya que lo apoyarán en todo lo que necesite para su vida.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el jueves 7 de mayo

  • Amor: Transitará un momento de transformación afectiva tanto interna como externa. Este preparado, ya que podría afectarlo negativamente en las relaciones.
  • Riqueza: Deje de poner excusas y en este día procure administrar las finanzas. La Luna en oposición, podría afectar negativamente su presupuesto económico.
  • Bienestar: Durante esta tarde, lo más optimo será pasarlo entre amigos. De esta forma, podrá desconectarse del trabajo y de tanto stress que ha adquirido diariamente.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Alcanzará el bienestar interior que tanto espero y esto lo ayudará a enfrentar con buen ánimo muchos de los asuntos que se le presenten en esta jornada.

  • Amor: Intente modificar algunas actitudes que tiene con su alma gemela y atrévase a innovar en la intimidad. Sepa que obtendrá muy buenos resultados.
  • Riqueza: Evite dejar las decisiones financieras en manos de terceros. Resuélvalo usted mismo y vera que pronto su economía se encaminará correctamente.
  • Bienestar: Recibirá una invitación para un viaje de una persona inesperada que lo ayudará a abrir nuevos caminos a nivel espiritual. Prepare las valijas.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
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