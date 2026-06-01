Horóscopo de Virgo de hoy: lunes 1 de junio de 2026

Aprenda que cuando empiece algo, debe enfocar sus energías en un solo objetivo por vez. Trate de no dispersar las fuerzas en diferentes caminos.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el lunes 1 de junio

Amor: Por más que sea una persona tranquila, sepa que no debe permitir que su pareja lo maltrate con criticas permanentes. No debe tolerarlo.

Riqueza: Deje de dar vueltas y aduéñese del cargo que tanto le interesa. Sepa que cuenta con los recursos necesario, haga valer su aptitud de líder.

Bienestar: Corte con los excesos de todo tipo. Evite caer en las tentaciones, busque alguna actividad para ocupar su tiempo de ocio.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Sepa que si sigue mostrándose impulsivo e impaciente, no logrará resolver todos los temas en un solo día. Baje los niveles de ansiedad y todo se acomodará.

Amor: Intente descubrir sus propios errores y reparar las equivocaciones que tuvo. Trate de no enojarse con su pareja, ya que usted fue el culpable.

Riqueza: No dude y asista a la reunión, evite discutir con sus colegas. Comprenda que cada uno puede dar su punto de vista y entre todos llegar a una buena conclusión.

Bienestar: Admita sus limites físicos y tome las precauciones para no salir perjudicado. Recuerde que su cuerpo es la herramienta para concretar sus fines.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |