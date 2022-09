Horóscopo de Virgo de hoy: lunes 12 de Septiembre de 2022

Si sigue juzgando con severidad esas situaciones o personas que no conoce demasiado, sepa que en cualquier momento podría llegar a cometer una gran injusticia.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el lunes 12 de Septiembre

Amor: Aunque no quiera entenderlo, necesita recibir afecto de las personas que lo rodean. De esta forma, se sentirá querido y seguro para afrontar ciertas situaciones.

Riqueza: Prepárese, ya que sus deseos profesionales y ambiciones lógicas se concretarán dentro del mundo laboral. Active todas sus energías.

Bienestar: Empiece a planificar sus próximas vacaciones, ya que le falta poco. Reserve con tiempo ese lugar soñado a donde quiere ir con su familia hace tanto tiempo.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

No dude en agasajar a los que aprecia de la manera que desee. Siempre su espíritu servicial lo convirtió en un gran anfitrión e hizo que la gente lo valore.

Amor: Intente ser un poco egoísta en su vida y piense en usted mismo. Deje de poner toda su energía en esas personas que no valen la pena y le hacen mal.

Riqueza: Evite embarcarse en créditos sin antes tener el aval necesario, sepa que puede llegar a ser riesgoso para su economía. Procure no endeudarse.

Bienestar: Debería aprender a cuidar su salud. Intente alivianar la ansiedad poniéndole límites a su adrenalina, caso contrario, terminará con un brote de estrés.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis | Leo |