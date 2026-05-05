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Horóscopo de Virgo de hoy: martes 5 de mayo de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del martes 5 de mayo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Virgo

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Virgo de hoy: martes 5 de mayo de 2026
Horóscopo de Virgo de hoy: martes 5 de mayo de 2026

Si pretende obtener una rápida prosperidad material, sepa que dependerá de su excelente criterio intelectual y de su perseverancia en el trabajo.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el martes 5 de mayo

  • Amor: Acérquese a ese amigo, que hace días le esta solicitando ayuda. Sepa que la calidez de su afecto le nutrirá el espíritu y lo hará sonreír de nuevo.
  • Riqueza: Posiblemente su jefe lo empiece a demandar demasiado y esto a usted lo supere. Organicen una reunión y busquen juntos un orden para cada una de las prioridades.
  • Bienestar: Sepa que una dieta basada en frutas, verduras y mucho líquido, lo ayudará a depurar su cuerpo. Trate de abandonar los malos hábitos que tiene hace meses.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Debería ser conciente y no postergar para mañana todo lo que pueda hacer hoy. No se altere, ya que cumplirá con todas las metas que se ha propuesto.

  • Amor: Momento optimo para que domine sus ansias de autoridad, de lo contrario, podrían surgir discusiones familiares. Antes de decir lo que piensa, vea en que tono o hace.
  • Riqueza: En poco tiempo, sus superiores reconocerán los meritos y le ofrecerán su más amplia colaboración. Aproveche esta situación para hacer alguna pedido.
  • Bienestar: Deje de postergar el cuidado de su salud y evite los excesos. Aproveche la tarde para hacer ejercicios y así podrá combatir la ansiedad que tiene.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
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