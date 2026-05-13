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Horóscopo de Virgo de hoy: miércoles 13 de mayo de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del miércoles 13 de mayo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Virgo

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Virgo de hoy: miércoles 13 de mayo de 2026
Horóscopo de Virgo de hoy: miércoles 13 de mayo de 2026

Seria bueno que acepte los consejos que reciba de la gente que lo quiere, evite negarse. Sepa que lo ayudarán a cambiar su forma de pensar y actuar.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el miércoles 13 de mayo

  • Amor: Intente expresar con libertad la pasión que tiene dentro de su corazón, así logrará recibir recíprocamente una entrega total de su alma gemela.
  • Riqueza: Respete y hágase respetar por sus compañeros de trabajo. Intente incorporar nuevas pautas laborales para construir bases sólidas en los negocios.
  • Bienestar: Sorpréndase a si mismo con un día diferente. Busque conocer un nuevo lugar que le inspire el alma. Esta noche, invite y comparta con alguien su amor por el arte.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Deje de decidir por los demás y preocúpese por sus problemas. Antes de dar su opinión, averigüe lo que los otros desean y después manifieste sus criterios.

  • Amor: Después de tantas idas y vueltas, al fin se sentirá completamente feliz en el amor. Podrá vivir momentos alegres junto a su alma gemela.
  • Riqueza: En estos momentos, sepa que no es conveniente descuidar tanto la economía y dejarla en manos de otros. Tómese un tiempo para controlar sus finanzas.
  • Bienestar: En sus tiempos libres, mímese un poco más. Intente realizarse algún tipo de tratamiento de belleza en su casa con las cremas que se ha comprado en este ultimo tiempo.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
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