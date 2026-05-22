Horóscopo de Virgo de hoy: viernes 22 de mayo de 2026

Sepa que podría llegar a cometer una gran injusticia, si sigue juzgando con severidad las situaciones o a las personas que no conoce demasiado.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el viernes 22 de mayo

Amor: Evite buscar pelea, ya que no es el momento para replanteos en la relación de pareja. Sepa que la comunicación con su alma gemela podría volverse tensa.

Riqueza: Intente relajarse, ya que la presencia lunar lo favorecerá en los asuntos de negocios, finanzas y trabajo en esta jornada. Aprovecha las buenas energías.

Bienestar: Distiéndase y elija un hobby o actividad hogareña que le agrade demasiado para distraerse de la rutina pesada que esta últimamente teniendo en su vida.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

En ciertas situaciones, sepa que no es necesario apresurarse más de normal para lograr los resultados que anhela. Aprenda que todo lleva su tiempo.

Amor: Por más que su agenda esta completa y eso no le permita prestarle la debida atención a su pareja, bríndese aunque sea un tiempo pequeño para el amor.

Riqueza: Procure relajarse si tiene que rendir algún examen o asistir a una entrevista. En este día, cuenta con todo a su favor para triunfar en lo que quiera.

Bienestar: Debería retomar o comenzar una actividad corporal que fortalezca sus huesos. No se olvide de realizar una consulta con su traumatólogo de confianza.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |