Horóscopo de Virgo de hoy: viernes 29 de agosto de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del viernes 29 de agosto en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Virgo

Debe entender que la prudencia será la herramienta necesaria para afrontar cualquier decisión difícil que no puede seguir postergando en el tiempo.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el viernes 29 de agosto

Amor: Jornada optima para declarar su amor a alguien o intentar una reconciliación. Evite encerrase en si mismo, aproveche las buenas energías que lo acompañaran hoy.

Riqueza: Deje de dudar y acepte las oportunidades que se le presenten. Transitará un momento optimo para invertir en su negocio y hacer transacciones económicas.

Bienestar: Si quiere sortear los malestares, cuide su dieta y evite los excesos. Sepa que los años no vienen solos, procure darle los cuidados necesarios a su cuerpo.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Este preparado, ya que resurgirá la fuerza en su personalidad y se sentirá mas vital. Así, podrá eliminar los sentimientos negativos que ahondan en su interior.

Amor: En poco tiempo, podrá encontrar a esa persona que comparte los mismos intereses que usted. Procure estar atento a toda persona que se acerque a usted.

Riqueza: Abra bien los ojos y utilice su olfato profesional. Probablemente en este día, se le estará presentando una oportunidad comercial muy favorable.

Bienestar: Preocúpese por la salud, ya que hace mucho tiempo que no lo hace. Entienda que nadie más que usted sabe que es lo que realmente le pasa a su organismo.

