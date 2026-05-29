Horóscopo de Virgo de hoy: viernes 29 de mayo de 2026

Sepa que hoy su dinamismo y energía estarán en alza durante la jornada. Aproveche, ya que podrá poner en marcha todos los proyectos postergados.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el viernes 29 de mayo

Amor: Deje de dar tantas vueltas y tome su propia decisión en el amor. Confíe en lo que le dice el corazón y no se guíe por lo que opinan los terceros.

Riqueza: No dude y asista a la reunión, evite discutir con sus colegas. Comprenda que cada uno puede dar su punto de vista y entre todos llegar a una buena conclusión.

Bienestar: Si quiere lucir un cuerpo escultural, propóngaselo y anótese en algún gimnasio. Comience a ejercitar desde ahora, así para el verano llega optimo.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Debería aprovechar su poder de comunicación. Este mismo, le permitirá revertir cualquier situación tensa y podrá convertirla en un motivo de entendimiento.

Amor: Evite discutir con su pareja en este día y sobre todo si están de malhumor. Haciendo esto, solo lograran empeorar las cosas y sentirse angustiados.

Riqueza: Cambie la rutina y vea cuales son sus necesidades económicas urgentes. Haga uso de sus capacidades y así podrá conseguir lo que desea en el plano profesional.

Bienestar: Si pretende descender de peso y comenzar una dieta, no se arriesgue a fórmulas mágicas. Esto, podría afectar de manera negativa a su metabolismo.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |