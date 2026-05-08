Horóscopo de Virgo de hoy: viernes 8 de mayo de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del viernes 8 de mayo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Virgo
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Intente comprender que la tolerancia y la persuasión serán los medios más eficaces para lograr muchos de los proyectos tan anhelados. Haga uso de ellas.
Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre
Qué le espera a Virgo el viernes 8 de mayo
- Amor: En este día, descubrirá que tiene mucho que decirle a su alma gemela y escuchar lo que ella siente. Permítase expresar sus sentimientos libremente.
- Riqueza: Comprenda que debe invertir energía en proyectos posibles, deje de empañarse con obstáculos insuperables. Intente ver más allá de sus deseos.
- Bienestar: Sepa que su cuerpo esta necesitando más movimiento que el habitual. Inscríbase hoy mismo en un club y comience a ejercitar. Escoja alguna actividad que le agrade.
Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer
No dude en confiar en sus amigos. Sepa que ellos lo ayudarán a cimentar su futuro, ya que lo apoyarán en todo lo que necesite para su vida.
- Amor: Transitará un momento de transformación afectiva tanto interna como externa. Este preparado, ya que podría afectarlo negativamente en las relaciones.
- Riqueza: Deje de poner excusas y en este día procure administrar las finanzas. La Luna en oposición, podría afectar negativamente su presupuesto económico.
- Bienestar: Durante esta tarde, lo más optimo será pasarlo entre amigos. De esta forma, podrá desconectarse del trabajo y de tanto stress que ha adquirido diariamente.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
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