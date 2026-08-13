Horóscopo de Virgo jueves 13 de agosto: evita roces y cuida tu dinero

En este jueves 13 de agosto, las predicciones y recomendaciones astrológicas para Virgo señalan que es momento de trabajar tu empatía para romper con ese encierro social que vienes arrastrando. Según el horóscopo de hoy, es vital que revises tu actitud ante las nuevas personas que conoces para evitar una imagen de soberbia que no te favorece. En el plano del amor, te sugerimos que seas transparente y no le des motivos a tu pareja para la desconfianza, mientras que en los asuntos de dinero, lo más prudente será evitar cualquier tipo de inversión con parientes directos para prevenir conflictos. Aprovechá esta etapa del zodiaco para reflexionar sobre tu bienestar emocional, dejando atrás las tensiones y permitiendo que tu capacidad de dar prevalezca por sobre cualquier decepción.

Verá que su empatía le será de gran ayuda para salir de ese egoísmo y encierro social que ha estado teniendo en este ultimo tiempo con la gente que lo rodea.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el jueves 13 de agosto

Amor: Deje de darle motivos a su pareja para que desconfíe de usted, de lo contrario, protagonizará una escena de celos y podrían llegar a terminar peleados.

Riqueza: Si tiene pensado realizar un negocio con parientes directos, evítelo ya que pueden surgir conflictos. No pierda energías y dinero en ese negocio.

Bienestar: Haga lo posible por no ser tan soberbio, de lo contrario, podría mostrar una mala apariencia con la gente nueva que se relaciona.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Será una jornada donde no sabrá como manejar una situación en la que tendrá que elegir entre dos caminos diferentes. Seguramente, estará un tanto confundido.

Amor: Este preparado, ya que en estos días atravesará un momento de transformación afectiva que lo afectará de manera interna como externa. Vincúlese con cuidado.

Riqueza: Sepa que si sigue gastando demasiado en cosas que no valen la pena, posiblemente cuando le llegue a su casa el resumen de su tarjeta se arrepienta.

Bienestar: No permita que su capacidad de dar desaparezca, por más que muchas personas que usted creía que eran confiables lo decepcionen una vez más en su vida.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |