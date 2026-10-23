Horóscopo de Virgo viernes 23 de octubre: mejorá tu comunicación

En este viernes 23 de octubre, los virginianos enfrentarán un desafío particular en la comunicación, por lo que las recomendaciones astrológicas sugieren cuidar tus formas para evitar malentendidos. Según este horóscopo, el bienestar personal será tu motor: intentá realizar actividades que te permitan soltar tensiones y mantenerte vital. En cuanto al amor, es un momento ideal para recuperar la complicidad con tu pareja a través de la intimidad, mientras que, en relación al dinero, la jornada se presenta favorable para planificar inversiones o mejoras concretas en tu casa. Mantenete enfocado y aprovechá estas predicciones del zodiaco para organizar tus metas con claridad.

Seguramente la comunicación con los demás será casi imposible en este día. Dedique más atención al modo de expresar sus ideas y todo mejorará.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el viernes 23 de octubre

Amor: Comparta más tiempo con la persona que ama. Entienda que ambos necesitan recuperar la pasión, traten de explorar más momentos en la intimidad.

Riqueza: Jornada optima para tramitar un préstamo para esa inversión que desea hacer en su casa. Empiece a buscar presupuestos con los materiales que necesita.

Bienestar: En cuanto pueda, relaje las tensiones con alguna actividad. Trate de administrar toda su energía para poder estar integro y vital durante esta jornada.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Cuando determine los objetivos, siempre deberá de ante mano fijar lo que realmente quiere en su vida y desearlo con todas sus fuerzas. Céntrese y avance.

Amor: Diga lo que siente y no se arrepienta de sus actos. Sepa que la persona que tiene a su lado muchas veces quiere escuchar cuanto la quiere y que ocupa en su vida.

Riqueza: No pierda más el tiempo y asesórese por un profesional, de esta forma podrá despejar muchas de las dudas que tiene sobre ese inconveniente financiero.

Bienestar: Si tiene que atravesar una situación, este relajado. Si no se encuentra preparado mentalmente, La Luna en oposición podría generarle mal humor.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |