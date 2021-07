Libros: #MeToo. El drama real, ante la lupa de la ficción

Entre actrices, empleadas y colegas, más de 90 víctimas acusaron al productor cinematográfico Harvey Weinstein por acoso sexual desde que The New York Times y The New Yorker revelaron en 2017 las primeras denuncias en su contra. Derrocado de su posición casi monárquica en Hollywood y condenado socialmente mucho antes del veredicto que el año pasado dictaminó 23 años de cárcel por abuso sexual y violación (a los cuales podrían sumarse más condenas en el estado de California), el caso Weinstein se convirtió en el primer motor del #MeToo, un fenómeno de alcance global a través del cual encontraron un eco consecuente con el empoderamiento feminista cientos de mujeres dispuestas a desenmascarar otras situaciones semejantes.

Este “efecto” también tuvo su réplica en el universo intelectual, donde todavía se asocia a nombres tan distintos como el novelista estadounidense Philip Roth (acusado antes y después de su muerte en 2018 de misógino) o el filósofo francés Michel Foucault (muerto en 1984 y acusado una vez más de pedofilia por el periodista Guy Sorman). Aun así, ¿es posible que Emma Cline (California, 1989) haya colocado la última pieza de esta réplica literaria con su nouvelle Harvey?

En ese caso, hay que recordar que, a la par del #MeToo, en una primera instancia en el universo de los libros también surgieron las denuncias, a veces, en arcos tan retroactivos que alcanzaron a Pablo Neruda (que a pesar de llevar medio siglo enterrado fue “acusado” por una violación que él mismo narra en Confieso que he vivido), aunque otras situaciones sí marcaron la autenticidad del problema en los ámbitos de la “alta cultura”. Además del caso narrado en El consentimiento, donde Vanessa Springora (París, 1972) cuenta el abuso sufrido cuando era menor de edad a manos del escritor Gabriel Matzneff, otro buen ejemplo es el que en 2018 afectó nada menos que a la Academia Sueca (que otorga el Premio Nobel de Literatura) tras las acusaciones de abuso sexual y tráfico de influencias contra Jean-Claude Arnault, casado con una de sus miembros. En una segunda instancia, sin embargo, la literatura fue más allá de las denuncias para intentar representar (y complejizar en forma de ideas) lo que el #MeToo significaba dentro del renovado mapa de las relaciones entre hombres y mujeres.

"El cuento “Un tipo con gatos”, de Kristen Roupenian, proyecta una perplejidad generacional casi sintomática ante los nuevos vínculos"

En consecuencia, distintos autores y autoras, en especial estadounidenses, cuestionaron mediante la ficción la esencia de los dilemas planteados a través del drama de carne y hueso. Entre otros, es el caso de Jeffrey Eugenides (Detroit, 1960) con Denuncia inmediata, donde interroga y por momentos satiriza el trato entre “hombres deconstruidos” y “mujeres empoderadas”, y el de Kristen Roupenian (Massachusetts, 1982) con Lo estás deseando, donde la confusión acerca de los significados del sexo y el amor en relatos como “Un tipo con gatos” proyectan una perplejidad generacional casi sintomática ante los nuevos vínculos. Pero fue Emma Cline con Las chicas, su novela debut sobre un grupo de adolescentes seguidoras de Charles Manson, quien percibió casi un año antes del #MeToo la necesidad de pensar cómo se construyen hoy los contradictorios puentes de ilusiones y desilusiones entre hombres y mujeres.

Ambientada en la noche previa a su sentencia, Harvey, sin embargo, ya no parece dispuesta a explorar la conciencia de Weinstein como victimario ni las de las pocas mujeres que lo acompañan (y que él, de una u otra manera, acosa) como víctimas, sino a confirmar a cada uno como aquello que se presenta, como si se tratara de una novela naturalista del siglo XIX con la esperable dosis de indignación del siglo XXI.

De este modo, el Weinstein de Harvey nunca aparece ante el lector como otra cosa que el psicópata deforme, millonario y lascivo al que denunciaron las actrices de Hollywood (su único gesto humano es ante su hija, a la que usa para defenderse de las denunciantes porque “la hicieron sufrir y le impidieron dormir”), al tiempo que sus víctimas se le someten sin segundos pensamientos.

"Philip Roth. La biografía, estaba a punto de sellar su lugar en Estados Unidos como una de las obras del año cuando todo quedó en suspenso"

“Nadie quería reconocer lo débil, lo fácil de doblegar que era. Mucho mejor fingir que estabas de acuerdo, salvar la cara, incluso ante ti mismo”, piensa el Harvey Weinstein de ficción, y aunque Cline reconoce el punto a partir del cual novelizar a sus personajes en serio (como hizo con Adolf Hitler o Lee Harvey Oswald uno de los personajes laterales de Harvey, el escritor Don DeLillo), esto no ocurre. El efecto, por lo tanto, no es distinto al de concluir una novela que se lee como una denuncia imaginaria alrededor de un conflicto sobre el poder y el sexo que el mundo ya había iniciado con denuncias reales. Es una salida simple y sin riesgos, aunque tal vez se trate de precauciones que casos recientes como el de Philip Roth, cuya biografía oficial fue “cancelada” antes de publicarse por las denuncias de acoso sexual contra su autor, Blake Bailey, obligan a considerar.

Escrita con acceso irrestricto a la voz del propio autor y sus papeles, Philip Roth. La biografía, estaba a punto de sellar su lugar en Estados Unidos como una de las obras del año cuando todo quedó en suspenso, con la paradoja de que son las muchas “aventuras sexuales” de Roth, y no las de su biógrafo, las que aún disparan polémicas. De hecho, una de las últimas surgió hace tres años a partir de una novela, Asimetría, donde la escritora Lisa Halliday revela su breve noviazgo con Roth cuando era una veinteañera y él se asomaba a los setenta, al estilo de historias tan famosas del ganador del Premio Pulitzer como El animal moribundo.

Harvey

Por Emma Cline

Anagrama. Trad: Inga Pellisa

102 páginas. $ 985

El consentimiento

Por Vanessa Springora

Lumen. Trad.: Noemí Sobregués

200 páginas. $ 1199

