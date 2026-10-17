Reseña: “Diente roto a la izquierda”, de Francisco Medail

Docente, gestor cultural y responsable de la dirección artística de BAphoto entre 2015 y 2020, Francisco Medail (Entre Ríos, 1991) escribió el diario de una pesquisa que actualiza la pregunta por la obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica: en especial, cuando esa obra es fotográfica.

En 2017, revisando catálogos de las colecciones de fotografía del Museo Nacional de Bellas Artes y el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, Medail descubre que ambas instituciones poseen la misma obra de Alejandro Kuropatwa: una de las piezas exhibidas en 1996 en la muestra Cóctel (una serie de fotografías sobre el tratamiento antirretroviral que el artista, afectado por el VIH, seguía en ese momento). Podrían haber sido dos copias de la misma foto, pero, describe Medail, “la verdadera sorpresa llegó al comparar sus reproducciones y advertir que estaban espejadas entre sí: los mismos elementos que en la reproducción del Bellas Artes estaban a la derecha, en la reproducción del Moderno estaban hacia a la izquierda”.

El hallazgo despierta la intriga: el autor, que en algunas entradas del diario se llama a sí mismo “agente Medail” indaga en archivos, consulta con especialistas, recupera pasajes de la vida de Kuropatwa y detalles de la inauguración de Cóctel; reconstruye el camino que, copias mediante, realizó la obra (¿o las obras?) en cuestión. La investigación, que culminará en 2022, queda registrada, entre apuntes simpáticos y datos minuciosos hasta la obsesión, en un libro que habla de arte, pero sobre todo de los circuitos donde ese arte se consagra.

Diente roto a la izquierda

Francisco Medail

Ripio

240 páginas

$ 35.000

Por Magalí Vicente